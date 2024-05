Actualidad política, en directo | Puente asegura sentirse "respaldado" por el Gobierno tras la polémica con Milei

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que se encuentra en "uno de los momentos más difíciles" de su vida política. En una entrevista que publica este domingo el diario El País, el líder del PSOE considera que "tanto el PP como Vox se hacen eco" de lo que denomina "la máquina del fango", cuyo origen sitúa "en el no reconocimiento de la legitimidad del Gobierno progresista".

Sánchez explica por qué hizo pública su carta a la ciudadanía en la que abrió un periodo de cinco días para meditar sobre su continuidad en Moncloa. "Creo que tenía que explicar cómo me sentía al conjunto de la ciudadanía ante lo que me pareció un atropello burdo y soez", señala. "Necesitaba saber si iba a tener personas que pudieran empatizar con una situación que a mi me excede, que me sobrepasa, que está minando y socavando la convivencia en nuestro país".

Además de sobre la desinformación, Pedro Sánchez en la entrevista comenta que en el PSOE "aún no ha llegado el momento de la sucesión", y asegura que el Parlamento será quien deba encontrar una solución para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.