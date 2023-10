Mayka Navarro vive un problema de sonido en ‘Vamos a ver’ y estalla: “¡Me cago en la p**ta!”

El programa Vamos a ver, que presenta por las mañanas en Telecinco Joaquín Prat, ha dejado una graciosa situación en la mañana de este jueves. El magacín estaba tratando el tema de Dani Alves y cómo el futbolista ha cambiado de abogado, y Joaquín dio paso a su compañera Mayka Navarro, reportera que estaba informando desde Barcelona. O esa, en principio, los planes iniciales, porque las cosas se torcieron, como se suele decir, por cosas del directo.

“Mayka Navarro, buenos días,”, introducía el presentador. “¿Qué tal, Joaquín?”, respondió la periodista, y entonces se produjo un fallo que dejó a la reportera sin sonido. “No te escucho Mayka. Tengo dificultades para escucharte, lo siento, tenemos dificultades para escucharte”, se despedía Joaquín, que retomaba el tema en el plató.

Así, contaron cómo el hasta ahora abogado de Dani, Cristóbal Martell, se habría enterado del cambio de letrado porque la nueva abogada del futbolista le pedía la venía. “Queremos saber, por Mayka Navarro, quién deja a quién” decía Patricia Pardo. “Sería el propio Dani Alves quien decide cambiar de abogado y es quien la nueva quien le pide la venia a Martell. ¿Es así, Mayka? A ver si ahora tenemos más suerte”, volvía a preguntar el presentador, mientras volvía a verse a Navarro en la imagen.

[Dani Alves concede a 'AR' su primera entrevista desde la cárcel: "Todo el mundo tiene derecho a su defensa"]

“No tenemos esa suerte. ¿A que no me escuchas?”, le decía a su compañera, que, visiblemente enfadada, se quitaba el retorno y exclamaba: “¡Me cago en la puta!”. Un gesto de espontaneidad que arrancó una risa a todos los presentes en el plató, a pesar de que se estaba tratando de un tema tan serio como un caso de presunta violación. “Eh... Mayka, Mayka...”, acertaba a decir Joaquín Prat. Y Manu Carreño, de El Desmarque, la marca deportiva de Mediaset, bromeaba: “Mira, ahora cuando no tenías que haberla escuchado, la hemos escuchado. Vuelve el sonido y mira”. Para quitar hierro al asunto, Patricia Pardo recurría a la frase de que son cosas del directo.

Joaquín, intentando poner orden, proponía dar por finalizado el bloque dedicado a Dani Alves y pasar “a lo de Sergio Ramos, mientras solucionamos este entuerto”. Y añadía: “No vamos a volver con Mayka, ya se ha cagado en quien se tenía que cagar, así que...”.

Sigue los temas que te interesan