Lágrimas de Sandra Barneda y César Muñoz en la despedida de ‘Así es la vida’: “Qué difícil, nos da mucha pena”

“Cómo podemos empezar el último día de Así es la vida sin un aplausos. Os aseguramos que va a ser una auténtica fiesta, ¡no vale llorar! y nos vamos a despedir por todo lo alto”. Así advertía Sandra Barneda este viernes en la tarde de Telecinco al inicio de su formato. Y es que, tras un año de andanza, Así es la vida baja la persiana para dejar su hueco a El diario de Jorge, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez que se estrena este próximo lunes.

Sandra vestía de amarillo, y César, de azul: los colores del programa, queriendo demostrar su compromiso con este formato producido por Cuarzo. Un espacio que tuvo el reto de sustituir a Sálvame en las tardes de Telecinco. Un duro desafío que se vio aumentado cuando, tras el estreno de TardeAR, vieron mermada su duración de tres horas a una tan solo.

En la entrega de este viernes, Así es la vida trató temas de actualidad, como la lucha por la custodia de Elena Tablada y Javier Ungría, o un adelanto de lo que dirán Carmen Borrego y su marido, y también Ana Herminia Illas, en ¡De Viernes! esta misma noche.

Ya en los últimos minutos del programa, Sandra y César se despidieron de la audiencia y de todo el equipo. Y no pudieron reprimir ninguno de los dos las lágrimas. El primero en hablar fue César. "Ha sido un placer y un orgullo. Ha sido fantástico compartir esta experiencia con todos vosotros. A esta cadena por haber confiado en una persona desconocida, es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy supercontento de haberlo compartido con vosotros", comenzaba.

Luego la emoción se apoderaba del extremeño, al que se le entrecortaba la voz. "Y, sobre todo, a mi compañera de lucha (Sandra Barneda) ha sido lo mejor que me he llevado de este año. Muchas veces he tenido el síndrome del impostor, y ella es la que me ha dado la manita y me ha dicho tira, que los sueños se cumplen", añadía.

"La vida gira"

Sandra recogía el guante: "Qué dificil, ¿eh? César lo ha dicho. Que nos da mucha pena, pero que la vida gira. Cuando se cierra una puerta se abre otra y nos lo hemos pasado muy bien. Este programa me pilló completamente en shock", comenzaba.

Tras recordar cómo llegaron tras el final de Sálvame, "nosotros siempre hemos puesto una sonrisa, lo teníamos muy difícil, y hemos tratado de estar aquí, aunque seamos pequeñitos, con un corazón muy grande, tratando de no hacer daño a nadie". "Has sido lo mejor que me llevo de Así es la vida", añadía, refiriéndose a su compañero César Muñoz.

Y no quiso despedirse sin desear suerte a Jorge Javier Vázquez. “Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, con toda la honestidad del mundo, y con todo el corazón”, terminaba César, visiblemente emocionado.