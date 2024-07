'Lo de Belén': la lección que 'Sálvame' y la Esteban dejaron a Telecinco para el estreno de 'El diario de Jorge'

El próximo lunes, 29 de julio, Telecinco estrenará un nuevo programa diario de hora y media de duración. Producido por Boomerang TV, se trata de El diario de Jorge, un programa de testimonios en el que la gente de la calle se sentará en un plató para hablar de sus historias personales. Al frente estará Jorge Javier Vázquez, quien, por primera vez en su amplia carrera, contará con un programa que lleve su nombre en el título.

Desde Mediaset prometen al espectador encontrarse con personas anónimas con historias extraordinarias y sorprendentes que compartir. Relatos a veces emocionantes y otras con un punto divertido, de ternura y humor que visibilizarán realidades diferentes presentes en la sociedad, y con mensajes que trasladar a un destinatario especial.

El talk show es un formato muy conocido de nuestra televisión. A él pertenecen programas míticos como El Diario de Patricia o El programa de Ana, con Ana García Lozano, y no solo eso. Magacines como Sabor a ti, con Ana Rosa Quintana, o A tu lado, con Emma García, también tuvieron una sección para conocer historias de gente de la calle.

En este tipo de formatos, los protagonistas van pasando de uno en uno al plató, y compartiendo con el presentador, y con el público de casa, sus vivencias, pasiones y desencantos. El diario de Jorge tiene previsto emitirse de lunes a viernes, en la franja que ahora ocupa Así es la vida, y es una apuesta mucho más valiente de lo que pueda parecer.

Y es que, la última vez que Mediaset intentó algo de estas características, la cosa no salió demasiado bien. Estamos hablando de Lo de Belén, una sección que se ofrecía dentro de Sálvame Naranja, y en la que Belén Esteban tomaba las riendas como presentadora.

Belén Esteban en 'Lo de Belén'.

Belén fue conocida la princesa del pueblo, y, durante años, fue un imán brutal para las audiencias. Sus belenazos en el Deluxe garantizaban millones de espectadores, y funcionaba —y funciona, ojo, que sigue en activo en TEN— a las mil maravillas como personaje y como colaboradora, pues es de esas que sabe agitar el avispero. Sin embargo, como presentadora no terminó de cuajar.

Lo de Belén arrancó el 28 de marzo de 2022. En aquel momento, Sálvame estaba reformulando sus contenidos de una forma acelerada por sus bajas audiencias, a lo que se sumó la crisis de reputación por la Operación Deluxe. Hubo salidas de presentadores y directores; se reestructuró la primera parte para convertirla en aquello e Sálvame Lemon Tea, y a Belén la convirtieron en una Patricia Gaztañaga contemporánea que tenía como objetivo conseguir que la gente contase todo de ellas, con gracia y desparpajo.

Un mes duró

Se intentó dar un tono ameno y divertido al espacio, que competía contra las series turcas de Antena 3. Pero no cuajó. Dedicar la sección a temas como “abuelas pibones” no interesó en especial al público, y los nervios no permitían brillar a Belén como debería. Es más, aunque la protagonista debía ser Belén, Jorge Javier Vázquez le echaba un cable e intervenía cada vez que el hilo se perdía, porque ni leía bien el CUE.

Se puso empeño en que Lo de Belén funcionase. Se buscó pareja a personas mayores, se entrevistó a famosos a los que teníamos la pista perdida como Janette Rodríguez, o Antonio Hidalgo, que poco después regresaría a Telecinco como colaborador.

Tampoco ayudaba que, en ocasiones, Belén no tuviese mucha empatía con el invitado. Como el día que charló con Debbie Serrano, una chica transexual de 23 años que contó su viaje personal. Ella, para introducir el tema, no tuvo una frase mejor que decir que “Tú naciste en un cuerpo de niño”.

El jueves 14 de abril se emitió por última vez Lo de Belén. La sección provocaba una curva descendente en las audiencias, y además, se había recortado su duración poco a poco. Tras los días festivos de Semana Santa, Belén no volvió a conducir la sección, y nunca más se habló de ella.

Jorge Javier Vázquez, en una imagen promocional de Mediaset.

El reto de Jorge Javier

Ahora, Telecinco vuelve a apostar por los testimonios en su franja de tarde, una tarde que ya no es la de antaño. Jorge Javier Vázquez es una garantía para que El diario de Jorge funcione, pues es un maestro en hacer directo, y sabe conectar muy bien con la gente de la calle. Ya lo demostró y con creces en Hay una cosa que te quiero decir, programa que también volverá a conducir con nuevas historias.

Cualquier parecido de este nuevo diario con Lo de Belén será mera coincidencia. Todo apunta a que Lo de Jorge será un gran programa de testimonios (su productora es la de El diario de Patricia) y solo es cuestión de que Telecinco tenga paciencia con el formato, esa que en el pasado reciente le faltó, por ejemplo, con Cuentos chinos.