Fuerte enganchón entre Belén Esteban y Kiko Matamoros en el nuevo ‘Sálvame’ por Telecinco: “Quieres venganza”

Las críticas a Mediaset desde el nuevo Sálvame son una constante. Cuando va a hacer un año desde la emisión del último programa en Telecinco, no hay tarde en Ni que fuéramos Shhh en la que no se lance un dardo a Ana Rosa Quintana, o se burlen de los escasos datos de audiencia que anotan determinados formatos y propuestas. Hoy, sin ir más lejos, han dedicado parte de la entrega a destacar que Cristina Tárrega ha tenido un peor estreno de La vida sin filtros respecto al año anterior.

En un momento dado, Kiko Matamoros quiso destacar que desde Telecinco, a la que se refiere como “la cadena de enfrente”, prestan mucha atención a todo lo que se dice en Ni que fuéramos Shhh. Y, en concreto, ha puesto sobre la mesa cómo hace unos días explicó que en Fiesta se cortó una conversación sobre una posible infidelidad del novio de Anabel Pantoja y padre de su futuro bebé por orden de Ana Rosa Quintana y después de una llamada de la influencer. Algo que habría desatad ouna “caza de brujas” en Mediaset.

“Están muy pendientes de lo que se dice aquí, de lo que se hace aquí, y de lo que se proyecta aquí. Yo voy a decir una cosa: sed menos miserables, pero que de verdad. Es un poquito miserable”, introducía Matamoros. La información de Anabel se la pasó alguien de Mediaset “que estaba trabajando como colaborador esa tarde allí, en Fiesta”, y eso ha provocado “una caza de brujas allí para saber de quién se trata y de quién ha podido hablar conmigo para darme esa información”.

Calentándose, el colaborador lanzaba un mensaje a la competencia. “De verdad, preocupaos de otra cosa. Preocupaos de hacer bien lo que hacéis, que no pasáis del dígito”, contaba con contundencia. Ahí María Patiño le frenaba con sutileza. “Yo soy una tía muy crítica con lo que tengo que hacer, y hay cosas que no me gustan, y todo te lo compro, pero al final no podemos rozar ya como la venganza”, le pedía. “Y la vida da muchas vueltas”, añadía la presentadora.

Matamoros seguía alzando la voz, e incluso golpeaba la mesa, diciendo que lo que no pueden hacer desde Mediaset es “cazar brujas y joder a la gente para ver quién ha sido. Me parece demencial. Estad a lo que ténis que estar, que es a dar información, hacer un buen programa y no perder espectadores”.

“Estás amargado”

“Me parece tan nefasto y tan sucio tantas cosas, de verdad, Kiko”, le reprochaba con suavidad Belén Esteban. “Parece que en tu posición hemos estado todo, que nos han echado de una manera mala. Pero ir en contra de todo lo de Mediaset en todos los programas me parece detestable. Hay gente allí trabajando a la que yo quiero, y me parece fatal muchas cosas de las que estás haciendo. Muchas”, seguía recriminando.

“Me la trae sin cuidado, es tu problema”, le respondía Kiko, que a veces interrumpía a su compañera. “Problema el tuyo, que estás amargado, quieres venganza. Venganza quieres, sí”, insistía Belén, ante la negativa de su compañero. “Venganza la suya que quieren echar a alguien porque me ha dicho eso”, aseguraba Kiko.

María Patiño intentaba poner orden, y aclarando que Kiko “es mayor y tiene su responsabilidad” en aquello que dice. “Estoy debatiendo con él, hay cosas que no me gustan y las digo”, finalizaba Belén.