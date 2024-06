Ramón García, alto y claro sobre el fichaje de Broncano con 'La Resistencia': "Tendrá un problema de encaje en RTVE"

Después de que El Grand Prix proclame a su pueblo ganador, arrancará el nuevo curso televisivo en RTVE, marcado por el fichaje más polémico de los últimos tiempos en la casa. David Broncano aterrizará en el 'access prime time' de La 1 con La Resistencia, tras 6 años de éxito en Movistar Plus+.

Este lunes, 17 de junio, se ha presentado la nueva temporada del formato de juegos. BLUPER y el resto de medios de comunicación que han estado presentes en la rueda de prensa han compartido una extensa charla con Ramón García, su presentador.

Además de valorar la próxima edición del concurso y hacer balance de estos 8 años de En compañía, el magacín que presenta en Castilla-La Mancha Media, García se ha mojado sobre el que será su compañero de cadena a partir de septiembre.

El comunicador vasco no ha podido ser más sincero sobre el programa de Broncano: "El programa de David va a tener un problema de encaje, quizás por el modelo de audiencia que tiene Televisión Española". Aun así, Ramón defiende que La Resistencia de la pública "está pensada para eso", precisamente.

"No es para que encaje, sino para que traiga de vuelta a un 'target' que RTVE perdió", ha señalado el conductor, rescatando como ejemplo fenómeno de El Grand Prix en el verano de 2023. Y es que hay que recordar que el formato de Europroducciones tuvo una importante acogida en el público infantil y adolescente.

Ramón García, presentador de 'En compañía' Castilla-La Mancha Media

"La sorpresa para la dirección de RTVE fueron las toneladas de niños y adolescentes que metí yo con El Grand Prix. Los niños y adolescentes están viendo productos cuando se les da lo que quieren. Si no das ese producto, no te ven", ha asegurado García.

Es más, el bilbaíno ha planteado la siguiente cuestión: "¿Por qué han visto El Grand Prix en una cadena que no veían ni niños ni adolescentes? Apareció esto, les gustó y lo han visto". Desconoce si Broncano "retocará o no" el contenido de La Resistencia para adaptarla a la Corporación pública, pero lo cierto es que su público "es muy concreto".

David Broncano en 'La Resistencia'.

"Ese 'target' no lo tiene RTVE y quizá otras cadenas sí. Su reto va a ser conseguir eso. Y no es fácil. ¿Por qué no? Me encantaría, pero es una apuesta arriesgada", ha opinado Ramón García, que aboga por darle "una oportunidad" a la mudanza del concepto del programa de Movistar Plus+ a La 1.

"Vamos a darle una oportunidad y que lo haga. ¿Que sale bien? Estupendo. ¿Que no? Vuelves a una plataforma donde tienes tus 50.000 o 60.000 espectadores, y que luego se hace viral en Internet. Pero eso no es televisión. La televisión generalista es esto que estamos hablando", ha zanjado García.

28 millones, 2 temporadas

Cuatro votos a favor, tres en contra, una abstención, el voto de calidad de la presidenta interina, crisis interna sin precedentes mediante. El pasado 10 de abril, el Consejo de Administración de RTVE aprobó la contratación de David Broncano y su programa La Resistencia.

Lo hizo a razón de dos temporadas, por 14 millones de euros cada una. Una suma de 28 millones de euros para telonear a las apuestas de 'prime time' de la La 1 la próxima temporada. La idea, competir frontalmente contra El hormiguero de Antena 3, que reina sin rival esta franja desde hace años.