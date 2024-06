El nuevo 'Sálvame' juega a ser 'La Resistencia': sus colaboradores se desmelenan hablando sobre sexo

Ya sin el cortapisas de una cadena generalista, Ni que fuéramos Shhh comenta cada tarde, desde Canal Quickie, contenidos de otros programas de televisión. Este jueves, 13 de junio, el nuevo Sálvame ocupó una breve parte de su emisión a hablar de la visita de Amaia Romero a La Resistencia.

Justo seleccionó el fragmento en el que la cantante responde a las dos preguntas clásicas de David Broncano, la del dinero en el banco y la de las relaciones sexuales en el último mes. Pues, bien, el espacio que se ofrece en Ten, YouTube y Twitch formuló esas mismas cuestiones a sus colaboradores.

"¿Tú sabes cuánto dinero tienes en la cuenta?", quiso saber María Patiño sobre Víctor Sandoval. "Sí, claro, lo miro todos los días 20 veces, a ver si han ingresado algo", respondió el tertuliano de Ni que fuéramos Shhh. Acto seguido, la presentadora fue realmente directa: "¿Y haces 'petting'?".

"No, no me gusta rozarme. Prefiero otras cosas, prefiero masturbarme", señaló Sandoval, añadiendo que lo hace "a todas horas": "Yo estoy todo el día como los monos, aplaudiendo". Una pícara Patiño no tardó en reconducir la conversación de manera que Belén Esteban fuera la protagonista de la misma.

"Yo al sexo no le pongo nota", soltó Esteban, creyendo que el juego de Broncano no era una suma de puntuaciones según la práctica sexual, sino que se puntuaba en función del disfrute del momento íntimo. Por si no fuera todo lo suficientemente surrealista, Kiko Matamoros se dispuso a explicarlo con papel y boli.

"Si atendierais cuando ponen un vídeo, os enteraríais. Además, tú, que has estado varias veces en La Resistencia...", le echó en cara a Belén. Así, le explicó que "fornicar valía un punto; 'petting', 0,6, y masturbación, 0,2". "¿Y si solo haces una cosa?", planteó la de Paracuellos.

Poco después, Esteban detallaba sus intimidades, si bien no se atrevía a dar una cifra exacta: "Hay días que no los contaría como un punto, los contaría como 3 puntos. En el mismo acto, para mí, serían como tres veces, de lo bien que ha ido". Sus compañeros estaban perplejos, incluida Patiño: "¿Eso es porque tienes tres orgasmos?".

'La princesa del pueblo' no lo dejó del todo claro, así que se limitó a decir lo siguiente: "Aparte de estar plena, si ha sido muy satisfactorio tanto para mí como para mi marido, lo multiplico por 3". "¡Pon el aire acondicionado! Me da vergüenza", llegó a pedir Belén.

Cuando el foco de atención dejó de estar en la ex de Jesulín, Chelo García-Cortés afirmó que no se masturbaba en casa, porque "no lo necesitaba": "Tengo a una persona al lado". Se negó a decir cuántas veces hacía el amor al mes, pero dejó claro que "lo importante es hacerlo con calidad".

Esta divertida situación se dio en la 'Happy Hour' de Ni que fuéramos Shhh, es decir, en el tramo de 19:00 a 20:00 horas. Cabe recordar que el programa ahora se fragmenta en dos bloques para mejorar la cuota. No obstante, este jueves, este último tramo se saldó con un 2,4%, cediendo 4 décimas respecto al miércoles.