José Labrador, ex de 'Gandía Shore' y 'Supervivientes', ingresado: foto desde el hospital y un extraño mensaje

Desconcierto total ante la foto que ha compartido con sus seguidores José Labrador, conocido por aparecer en Gandía Shore y Supervivientes 2015. El valenciano ha subido una foto desde el hospital, en la que aparece tumbado en la cama, y acompaña la publicación de un extraño mensaje.

En la imagen, se puede ver a Labrador reposando en la camilla, mirando al infinito y con gesto serio. Uno de sus brazos está totalmente vendado; con el otro, alzado, realiza un gesto de victoria, a pesar de llevar puesta una vía intravenosa con medicación.

El valenciano no aporta más datos. Solo un escueto pie de foto, demasiado críptico como para entender por qué razón está ingresado en un centro hospitalario: "Me metí un diente en los huevos y el Ratoncito Pérez se enfadó... Me tocó acabar con el puto ratón".

Obviamente, la preocupación ha calado entre las personas que le siguen en redes sociales. Entre ellas, algunos personajes relacionados con el mundo de la televisión, que han querido mandarle muestras de cariño y deseos de recuperación.

"Ánimo con esa recuperación, animal", ha escrito Miguel Guerrero, soltero de La isla de las tentaciones, mientras que Ricky, exconcursante Gran Hermano 16 y antigua pareja de Sofía Suescun, ha respondido a la publicación con un "vamos amigo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Labrador (@shlabragandia)

Se han sumado a estos mensajes de afecto Alejandro Bernardos, que fue pareja de Mayka Rivera en Tentaciones. También Pol Badía, de Gran Hermano 17 y exnovio del Maestro Joao y Adara Molinero.

¿Qué ha sido de Labrador?

José Labrador saltó a la fama en el año 2012 gracias a Gandía Shore. El alocado 'reality show' de MTV España, basado en el formato estadounidense Jersey Shore, dio a conocer a personajes como Ylenia Padilla, Arantxa Bustos, Esteban Martínez o Abraham García.

Tres años más tarde, Telecinco recuperó a Labrador para participar en Supervivientes. Eso sí, el joven no pudo repetir el éxito de Abraham en la anterior edición, que llegó a proclamarse vencedor.

Labrador, en 'Mujeres y hombres y viceversa'

El de Puerto de Sagunto (Valencia) fue de los primeros expulsados en 2015, aunque Mediaset aprovechó su tirón para sentarle como tronista en Mujeres y hombres y viceversa. Incluso se sometió al polígrafo de Conchita en el Deluxe para esclarecer qué clase de relación tenía con el estilista de MYHYV, Jesús Reyes.