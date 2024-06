Cristina Saavedra, contundente ante los ataques homófobos al nadador Denis González: "Repugnante"

La homofobia ha vuelto a hacer acto de presencia en el deporte español tras el reciente triunfo de Dennis González. El nadador sincronizado ha sido víctima de insultos homofobos después de conseguir el oro en las pruebas de solo técnico y dúo mixto libre en el Campeonato Europeo de Natación Artística de Belgrado.

Este tema fue abordado en laSexta Noticias, este jueves 13 de junio, donde Cristina Saavedra lanzó una contundente crítica en directo en defensa del deportista. La presentadora del informativo calificó a los agresores como "repugnantes" los comentarios de odio que recibió Dennis.

Los ataques comenzaron a producirse en redes sociales durante la retransmisión del evento en Teledeporte, llegándose a múltiplicar cuando la cuenta de la cadena de RTVE publicó en redes sociales la actuación del nadador español.

La reacción de González fue ejemplar, y lejos de callarse, hizo frente a la ola de odio. "He logrado ser campeón de Europa y los comentarios... No sé si estamos en el siglo XXI o en el X antes de Cristo", dijo exponiendo algunos de los insultos recibidos. "Trucha", "sirena" o "vaya pluma" fueron algunos de ellos.

El deportista afirmó que quienes lanzan estos mensajes "no han ganado nada en su vida, no saben lo que es la disciplina ni el trabajo" y que no le afectan. "No le deis bola a estos mensajes, porque creo son gente que solo busca atención" afirmó el nadador", dijo en TikTok.

"Seres despreciables"

"A mí porque no me importan estos comentarios, pero el día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar y no me voy a quedar callado", concluyó González.

Volviendo a laSexta Noticias, Rodrigo Blázquez comenzó resaltando los logros del deportista: "Es Dennis González, acaba de ganar dos oros en el Campeonato de Europa de Natación Artística, un orgullo para España".

OROOOOOOOOOOOOOOOOO🥇🥇



DENNIS GONZÁLEZ 🇪🇦 NATACIÓN ARTÍSTICA 🏊 ganando la medalla de ORO🥇Solo Técnico Masculino del Europeo con este maravilloso ejercicio



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/UvEjiMbIVD — Paris 2024 (@Tokio20206) June 11, 2024

"Uno de esos oros fue con este ejercicio individual que él mismo ha colgado en sus redes sociales", continuó diciendo el periodista. Después, Cristina Saavedra tomó la palabra para expresar su rechazo.

"La cantidad de mensajes homófobos que ha recibido es repugnante. Pero escuchen a Dennis, porque la lección que da a esos seres despreciables es de aplauso, como su oro", aseguró la presentadora como gesto de apoyo.