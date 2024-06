Cristina Tárrega no está sola: este será su copresentador en la nueva temporada de 'La vida sin filtros'

Vuelven las emociones a flor de piel, las sorpresas y los testimonios puros, genuinos, y auténticos que demuestran que la realidad siempre supera la ficción. Historias asombrosas, insólitas e impredecibles, que Cristina Tárrega abordará ‘sin filtros’, serán la piedra angular de la nueva temporada de La vida sin filtros, que Telecinco estrenará este sábado 15 de junio, a partir de las 22:00 horas.

En su segunda temporada en la cadena, ‘La vida sin filtros’, producido en colaboración con Unicorn Content, incorpora a sus contenidos ‘El secreto de mi vida’, nueva sección en la que los secretos más profundos encontrarán su voz y que en su arranque tendrá como protagonista a Isabel, una mujer que contará su mayor secreto desde el anonimato. Una vez concluido su relato será ella quien decida revelar o no su identidad.

Cristina Tárrega afirma que “se dice que todos guardamos al menos 13 secretos de los cuales cinco no los desvelamos nunca en la vida. En esta sección, los protagonistas nos cuentan secretos que no damos crédito, además de secretos que no acompañan a la imagen que da la persona que lo relata. A veces tenemos una impresión de una persona por su imagen y estamos muy equivocados, por lo que no se puede juzgar a nadie a primera vista”. [El monumental enfado de Cristina Tárrega con Javier Sardà en ‘TardeAR’ por meterle hielo en el escote]

El programa contará también con la incorporación de Antonio Santana como copresentador para ofrecer los informes, datos y reportajes sobre el asunto central que se aborde en cada entrega. Herencias, traiciones, estafas y desencuentros familiares son algunos de los temas que articularán las nuevas ediciones de ‘La vida sin filtros’, que contará con en su plantel de colaboradores con Alessandro Lequio, por segundo año consecutivo, y con populares rostros del panorama nacional -Boris Izaguirre, Mónica Hoyos, Ignacio de Borbón, Cristina Boscá, Marina Ruiz e Iván González - y psicólogos y abogados, entre otros expertos.

"Testimonios impactantes"

“Contenta y feliz”, así se siente Cristina Tárrega ante el reto de conducir la segunda temporada de ‘La vida sin filtros’, un programa que le permite “tener una relación especial con los telespectadores, los invitados y los colaboradores, que hacen que me sienta como un pez en el agua”. Explica que “en esta nueva temporada todo el equipo está más rodado y hay testimonios muy impactantes que van a dejar al espectador boquiabierto”.

“En el plató es donde mejor me siento. Desde que empiezo hasta que termino estoy como en una burbuja maravillosa donde nada me interrumpe y me conecto en ese momento con lo importante: las historias de las personas que vienen al programa”, asegura.

Para la presentadora, “los testimonios son un traje a mi medida, porque soy una persona empática y que sabe escuchar, para lo bueno y para lo malo. Me impregno de todo eso, me lo llevo conmigo y el telespectador lo nota”. Pone también en valor la sección ‘100 Segundos’, otro de los emblemas del programa: “Para mí siempre es una experiencia maravillosa. Tenemos casos estupendos, donde se toman unas decisiones que no te esperas y ahí se me pone la carne de gallina. No descarto participar en ella algún día”.

Líos de familia, eje central de la primera entrega

Controversias y desencuentros familiares que marcan irremediablemente la vida de sus protagonistas y la de su entorno más cercano son el hilo conductor de ‘La vida sin filtros’ en el arranque de su nueva temporada.

En la entrega de mañana, Cristina Tárrega dará a conocer las historias de Paqui, una mujer arruinada tras haber avalado a su hijo y su nuera; Ana María, que acusa a su hermana Concha de haber secuestrado a su tío para quedarse con su herencia; Gonzalo, un hombre que tiene nueve hijos de tres mujeres diferentes; Bea y Olga, dos mujeres que se han convertido en herederas por sorpresa; Meirivone, una joven brasileña que en 2022 se ‘casó’ en una ceremonia ante 250 invitados con Marcelo, un muñeco de trapo de tamaño real; y Cristian y Laura, una pareja que busca una relación sentimental poliamorosa.