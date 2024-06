María Patiño protagoniza el primer accidente en el nuevo 'Sálvame': "Me he roto el dedo"

El programa Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en Ten y en plataformas como Twitch o YouTube, ha vivido su primer accidente en directo. María Patiño ha sido la protagonista del doloroso suceso, que ha sucedido de manera fugaz fuera de cámara, pero que ha provocado que la gallega piense que se ha roto el dedo.

El programa iba a dar una noticia sobre Mayte Valdelomar, amiga de la fallecida presentadora María Teresa Campos y puntual colaboradora de televisión. Para calentar la información hicieron un juego con Belén Esteban: le pusieron una diadema con la foto de Mayte, que ella no podía ver, y debía acertar su identidad haciendo preguntas al resto de sus compañeros.

Mientras la cámara enfocaba a Belén, se escuchó a la presentadora de Ni que fuéramos Shhh, María Patiño, lanzar una suerte de aullido. Su cara mostró un gesto de fuerte dolor, y se llevó las manos entre las piernas. “Ah, ah, ¡que me he hecho daño!” exclamó Patiño, que intentó seguir jugando con Belén. “Me he roto el dedo, creo”, lamentó, intentando no perder la compostura.

