Belén Esteban destapa su fichaje frustrado por Antena 3 y envía un claro mensaje a Pablo Motos: "Me haría feliz"

Esta semana, Belén Esteban y María Patiño visitaron Cita doble, el pódcast que Nuria Roca y Juan del Val en Podimo. La charla dio pie a que la de Paracuellos hiciese una confesión sobre el que podría haber sido su rumbo profesional tras la cancelación de Sálvame, en junio de 2023.

La incógnita general era saber qué iba a pasar con los presentadores y colaboradores del espacio de Telecinco. Jorge Javier Vázquez continuó en la cadena de Fuencarral, Gema López o Laura Fa desembarcaron en Antena 3, y Terelu Campos y Lydia Lozano recalaron en Televisión Española.

Quedaba la duda de qué sucedería con rostros de perfil más polémico, como María Patiño o la propia Esteban. Pues, bien, al parecer, Belén tenía "un contrato firmado" para colaborar en un programa Antena 3, justo después del cierre del formato de La Fábrica de la Tele.

"No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre", asegura 'la princesa del pueblo', frente a los micrófonos de Podimo.

Belén hizo esta confesión tras recordar su veto por TVE. La polemista televisiva también estuvo a punto de fichar por la cadena pública, en ese caso, para ser jurado de Baila como puedas. En el 'talent show' de Zeppelin TV sí que participó Lydia Lozano, como concursante.

Belén Esteban y Juan del Val, en 'Cita doble' Podimo

"Iba a ir de jurado a TVE y, por un tema político, la señora que echaron me quitó. Me dijeron que era un tema político. Yo tenía hasta el contrato", señaló Esteban, en alusión a la expresidenta interina de Radiotelevisión Española, Elena Sánchez Caballero.

¿La Esteban a 'El hormiguero'?

A pesar de su fichaje frustrado por la cadena principal de Atresmedia, Belén Esteban no desiste en su propósito de aparecer en ella. Y si es en el programa más visto de la casa, mejor. La madrileña aprovechó su conversación con Roca y Del Val para pedir a Pablo Motos que la invitase a El hormiguero.

Esteban advirtió al conductor de que, a partir de la próxima temporada, van "a tener mucha competencia con Broncano", por lo que ofrecía la ayuda de sus "jefes, compañeros" o ella misma.

Es más, mirando a cámara, Belén dijo lo siguiente: "Lo que más me gustaría, y te lo digo de corazón, es que un día me invites a tu programa. Me haría muy feliz y me lo pasaría de puta madre. Yo te dejaría sacar las hormigas. Siempre veo el programa, me encanta. A ver si un día me llamáis".