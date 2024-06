La pulla de Jorge Javier al nuevo 'Sálvame' por sus graves acusaciones a 'Supervivientes': "Como lo tenemos pactado..."

No habían pasado ni tres minutos de emisión en directo, cuando Jorge Javier Vázquez ya estaba haciendo de las suyas en la gala de Supervivientes. El presentador de Telecinco parece seguir de cerca lo que hacen sus excompañeros de Sálvame en Ten TV, de manera que les envió un mensaje por sus últimas alusiones al 'reality show'.

La noche del jueves arrancó como acostumbra, con el conductor del formato de Cuarzo mostrando a los espectadores los porcentajes ciegos de expulsión, 71% y 29%. Este 13 de junio, Blanca Manchón y Marieta Díaz se jugaban el pase a la semifinal. Finalmente, la windsurfista fue la eliminada.

"¡Madre mía, Aurah! Carmen Borrego podría estar ahí", bromeaba Vázquez, frente a ambas exconcursantes. Cabe recordar que la hija de María Teresa Campos acabó abandonando en los primeros compases de esta edición, aunque se lo toma con humor: "Sí, claro, yo sería la del 71%".

Aun así, el filólogo opinó que "ya puestos en lo malo, es mucho mejor salir" en las semanas previas a esta, como es el caso de Aurah Ruiz, que ahora: "Fíjate, porque te quedas a las puertitas de la final. Y te acuerdas de toda España". "Es peor quedar segundo", añadía Kiko Jiménez.

Era entonces cuando Jorge Javier se interesó por él, sin perder su tono irónico: "¿Tú estás bien? Por eso decidiste salir antes, ¿no?". Justo después, el comunicador de Mediaset España lanzaba su pulla a María Patiño y compañía: "Escucha, como lo tenemos todo pactado...".

Jorge Javier, Carmen Borrego, Kiko Jiménez y Aurah Ruiz en 'Supervivientes' Mediaset España

"Carmen, tú también lo tenías todo pactado, ¿no?", proseguía Vázquez, mientras ella le seguía el juego: "Todo, todo". Entre risas, Jorge Javier se dispuso a recordar las próximas fechas claves de Supervivientes 2024: la semifinal del domingo, la final del martes y el estreno de Supervivientes All-Stars el jueves que viene.

El brote de Kiko Matamoros

Esta referencia parece estar dirigida directamente a Ni que fuéramos Shhh y, en especial, a Kiko Matamoros. En las últimas semanas, el colaborador de Quickie se ha mostrado combativo contra la organización del programa de supervivencia.

A finales de mayo, apuntó a un supuesto trato de favor hacia Carmen Borrego: "Te han dejado hacer y deshacer lo que te ha dado la gana. Luego, has venido y te has curado milagrosamente y has tenido una recuperación que ya quisiera cualquier persona con un atisbo de ansiedad o depresión".

El pasado martes volvió a la carga, brotando contra la dirección del espacio en el que él concursó hace dos años. Matamoros acusó al programa de no tener "ni un dedo de vergüenza" por el trato que ha recibido su hija, Laura Matamoros, en esta edición.

Con frases como "la habéis utilizado de mala manera, como un monigote" o "sois unos golfos y si queréis me lleváis el juzgado, que os voy a sacar todo lo que tengo", Kiko denunció la "manipulación" que llevaba a cabo el formato de telerrealidad.