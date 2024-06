Kiko Matamoros estalla contra ‘Supervivientes’ y denuncia manipulación: “¡Sois unos golfos! ¡Basura!”

Hace unos días, Laura Matamoros anunciaba un retiro temporal de los medios de comunicación tras su paso por Supervivientes. Su experiencia en el reality no ha sido nada satisfactoria, y cargó con dureza contra la organización en un post de Instagram, el cual ha levantado ampollas en el equipo del programa.

En Ni que fuéramos Shhh, Javier de Hoyos aseguró haber hablado con una persona muy cercana a la organización que dejó tres preguntas en el aire sobre el paso de Laura Matamoros por Honduras. “¿Y si en realidad lo que ha hecho la organización es protegerla? ¿Y si Laura Matamoros llegó tocada por su situación personal a Supervivientes? ¿Y si la organización la hubiera protegido, eliminando conversaciones que ella tuvo sobre su familia, que no la hubieran favorecido?”.

Esto hizo estallar con muca contundencia a Kiko Matamoros, colaborador de este nuevo Sálvame y padre de Laura, y no se mordió la lengua al acusar a la organización de “golfos”, “basura” o de manipuladores.

“Sois unos sinvergüenzas”, comenzó a decir Kiko, al que le dejaron despacharse a gusto. “Lo podéis vender como así se la vendisteis a mi hija cuando la teníais allí, que lo que estabas haciendo era protegerla. A mí no me lo vendéis, ni se lo vendéis a nadie”, sentenciaba el colaborador.

“Sois unos manipuladores, no tenéis un dedo de vergüenza. Vosotros no habéis protegido a nadie, vosotros habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades, sus incapacidades en un momento determinado. Vosotros tenéis una puta responsabilidad y es que si alguien lo está en condiciones psíquicas de ir ahí es no llevarle y para eso tenéis que pasar los filtros médicos”, advertía, dejando así entrever que Laura Matamoros no debió aceptar la oferta. “Porque os lo exige el código ético de la puta cadena”, añadía, en referencia a Mediaset.

"Sois unos golfos"

Kiko llamaba “golfos” a la organización y aseguraba tener conversaciones en las que reclamó el trato injusto que estaban dando a Laura. “La habéis utilizado de mala manera, como un monigote”, criticaba. “Evidentemente, habéis editado los vídeos para vuestra conveniencia”, volvía a señalar.

“Sois unos golfos. Yo lo digo así, y si queréis me lleváis el juzgado, que os voy a sacar todo lo que tengo”, advertía, en referencia a conversaciones privadas. Además, llamó “cabrones” a la organización porque Laura estaba mal “y la veis así la sacáis de allí, cabrones, y no podéis imágenes donde explota y aparece como una desquiciada”. “Basura”, los llamaba a continuación.

“Que sepa la gente que yo he hablado con vosotros, con los responsables, y con mi hija cuando estaba allí. Y que me prometiste que lo que estabais haciendo se iba a acabar y aquí lo tengo”, apuntaba, en referencia a su teléfono móvil. “Que tenéis más trampa que una película de chinos listos”, volvía a criticar, y tras llamar “basura” por una última vez a la organización, María Patiño retomó las riendas del programa.