Marta Riesco se disculpa con Rocío Carrasco en el nuevo ‘Sálvame’: “He sido muy injusta”

Marta Riesco sigue siendo, desde el pasado lunes, la gran estrella de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, que se emite en TEN, así como en YouTube o Twitch, entre otras ventanas. Este lunes, la que fuese colaboradora de varios espacios de Telecinco ha acudido al plató del programa que conduce María Patiño, y ha dado una larga entrevista a la gallega.

Recordemos que Marta ofreció una entrevista de tres horas a Adrián Madrid y Óscar Cornejo, y que todo lo que contó se ha ido viendo por capítulos a lo largo de los últimos días. Sin embargo, esta vez Riesco tendría que responder a todas las preguntas en directo, sin cortes ni edición, por lo que resultaba mucho más jugoso su relato.

Tras hablar con María Patiño, la presentadora pidió a sus compañeros que diesen un titular. Kiko Hernández dijo que “vienes con toda la verdad del mundo, pero que ocultas muchas cosas”. Y Kiko Matamoros realizó una comparativa con la serie documental de Rocío Carrasco y resumió la intervención como “contar la verdad para seguir viva profesionalmente”.

Lydia Lozano se sumó a los presentes, y comenzaron a hacer más preguntas a Marta Riesco. Y en ese punto era imposible no poner sobre la mesa el nombre de Rocío, aunque había cierta prudencia como para hacerlo de forma directa. Así, Kiko Hernández lanzó en un momento dado: “¿Tte estás callando cosas gordas de Antonio David?”. “No, si me preguntáis, las contesto”, respondía Marta. “¿Te sientes un poco identificada con el relato de otras ex de Antonio David?”, lanzaba justo después.

“A ver, ostras. Hay cosas que me han pasado nada de cosas físicas, quiero dejarlo muy claro. Hay cosas que me han ocurrido, que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero estaba tan cegada que que no creía lo que estaba pasando”, afirmaba Marta Riesco.

"Su dolor es real"

Y continuaba su disculpa: “Lo que ella contaba no me lo creía, y ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me di cuenta de que primero he sido una gilipollas, y segundo, he sido muy injusta”. “Estamos hablando de Rocío Carrasco”, quería confirmar Kiko Hernández. “Sí”, admitía Marta.

“¿Te crees su relato?”, volvía a preguntar Hernández. Una cuestión que iba referida a todo el sufrimiento que Rocío narró en su serie Rocío. Contar la verdad para seguir viva, donde detallaba todos los malos momentos de su vida que provocó su relación con Antonio David Flores.

Ahí Marta Riesco no se atrevió a responder de forma rotunda. “Creo que lo que su dolor es absolutamente real. No sé exactamente qué cosas te puedo decir: esto no me lo creo, esto sí me lo creo”, resolvía la periodista. “Lo que es su relato a día de hoy respecto a su relación con él me la creo porque me han ocurrido cosas que son muy similares”, insistía. Los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh le pidieron un ejemplo de en qué cosas le han pasado similares a Rocío. Y su respuesta fue: “Me identifico en que cómo puedes llegar a pensar que tú estás loca, que tú estás loca y que lo que está pasando alrededor te lo estás imaginando”.