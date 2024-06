La verdadera razón por la que Rosa Benito no participará en 'Supervivientes All Stars': "Desde aquí lo digo"

Rosa Benito rompe su silencio y revela la verdadera razón por la que no participará en 'Supervivientes All Stars'.

Aunque aún no ha terminado la última temporada de Supervivientes, Telecinco ya está preparando un nuevo reality lleno de famosos, prometiendo convertirse en una de las ediciones más impresionantes de la historia del programa.

Supervivientes All Stars reunirá este verano a las figuras más destacadas que han pasado por el concurso y entre los primeros confirmados ya se encuentran Alejandro Nieto, ganador en 2022, Sofía Suescun, vencedora en 2018, Bosco Blach Martínez Bordiú, que ganó en la última edición y Olga Moreno, ganadora hace ya tres años.

Con estos nombres, muchos han sido los que se han preguntado si Rosa Benito, la ganadora en 2011, también se uniría a los invictos de Honduras. Y todo después de que la cuñada de Rocío Jurado volverá a Telecinco, una vez que la cadena le levantara el veto. Finalmente, la colaboradora de De viernes ha roto su silencio explicando por qué no participará en Supervivientes: All Stars. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram.

"Me preguntan si voy a volver a vivir esta experiencia, y desde aquí digo que "no". Me he roto el radio y todo va bien ) pero ahora toca rehabilitación… a los que me quieren y deseaban verme, lo siento!!! Los que me quieren menos… gracias !!!", ha escrito Benito junto a un collage de imágenes sobre su paso por el reality.

De acuerdo con la información que maneja BLUPER, Rosa Benito se encuentra recuperándose del accidente que sufrió en la madrugada del 15 al 16 de abril, sobre las tres de la madrugada, cuando se cayó en su casa y se fracturó el radio. Lo positivo es que ha conseguido evitar pasar por el quirófano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosa Benito (@rosapepioficial)

Aunque muchos esperaban verla en la lista de participantes de la próxima edición especial del reality, donde se reunirán algunos de los ganadores y concursantes más emblemáticos, la madre de Chayo Mohedano ha tomado la decisión de no formar parte del programa.

Por lo tanto, no volverá a coincidir con Jorge Javier Vázquez después del reencuentro que protagonizaron el pasado 25 de mayo en De Viernes, tras años de tensión. "Nuestra relación es un invierno total, pero si ella quiere, nos damos dos besos", comentó el presentador, elogiando también el papel crucial de Rosa en programas como Supervivientes o Sálvame.

Aunque Rosa Benito no estará presente, Supervivientes All Stars contará con una selección de concursantes históricos que han marcado la trayectoria del programa. Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Olga Moreno, Lola y Alejandro Nieto ya han sido confirmados por la cadena para un reality que comenzará en las próximas semanas.