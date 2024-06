María Patiño, sin piedad contra Marta Riesco en el nuevo ‘Sálvame’: “Diste noticias que no eran reales”

La entrevista de Marta Riesco sigue llenando de contenido Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, que se emite en Ten, Twitch y YouTube, entre otras ventanas. Este miércoles, los espectadores han podido ver a la expareja de Antonio David Flores quejarse de cómo le trataron ciertos programas de televisión, incluidos Sálvame y Socialité, ambos de La Fábrica de la Tele.

“He tenido muchísimo rencor a Sálvame, mucho. No entendía que estuvieseis en contra de mí. Vale, yo era una chica que se ha enamorado de un tío, que resulta que estáis con él en una guerra, pero yo soy una mujer que está con él y me estáis reventando a mí”, lamentaba Riesco, en referencia a Antonio David Flores.

Un año después de su salida de Mediaset, la periodista considera que si volviese viviría todo de otra manera. “Recuerdo momentos de poner en un baño de donde hacemos pis todo Mediaset: camerino Marta Riesco. Claro, puede ser muy gracioso para que lo está viendo en su casa, pero yo que tenía aquí cada día ese baño a hacer pis, y la gente se reía de mí”, seguía diciendo.

Marta también rememoró un juego que hizo María Patiño en Socialité. Dio un listado de nombres a la audiencia, y dijo: “de todos estos tíos uno de ellos se acostó con Marta Riesco, a ver si sabéis quién ha sido”.

En su repaso no olvidó cómo se rescataron sus imágenes de Aquí hay tomate en el concurso de Miss Fea, y señaló cómo Josep Ferré la imitó y se pasó un test de antígenos del covid “por el chirri”. “Y vais a mi pueblo que tiene 300 habitantes a preguntar si yo había robado alguna vez, si había no sé qué”, seguía lamentando. “¿Vosotros no creéis que en eso os habéis equivocado”, preguntaba al acabar el bloque.

María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos Shhh, fue la encargada de responder. “Marta, no estabas fuera de la guerra de Antonio David. Estabas dentro, participaste con argumentos dentro. Acuérdate de los carteles. Ya lo hablaremos tú”, comenzaba diciéndole a la periodista. “Te posicioniaste en una historia que la desconocías. O eras ignorante o eras igual que él”, le decía.

“Jamás me has tratado con desprecio, pero nunca te voy a comprar aquellos argumentos. Te posicionaste. No eras la novia, eras la periodista que ejercía en una situación donde te mojaste y tenías que asumir que la pelota se te devolviese”, le seguía replicando.

“ Eres una víctima de él”

Tras asegurar que nunca se rio de su físico, vuelve a incidir en que “tú te mojaste y te implicaste.Diste noticias que no eran reales. Y todos pagamos un coste, te aseguro que yo la primera. Pero yo no doy un paso atrás de lo que hice en ese momento. Lo mejor que hice en mi vida, abrir los ojos. Lo mejor que he hecho en mi vida Marta”.

Patiño acababa su discurso queriendo pensar que Marta es “una víctima de él”, de Antonio David Flores. “Quiero pensarlo para poder entenderte, perdona que me ponga tan trágica, pero es que ese tema no era solamente jugar con novios, era algo mucho más profundo y creo que no lo has captado”, finalizaba.