“Eres la chica de Ikea”: la frase de Marta Riesco en el nuevo 'Sálvame' que se ha hecho viral

El nuevo Sálvame, Ni que fuéramos Shhh, ha comenzado a emitirse este lunes en TEN, a la vez que se puede disfrutar, como hasta ahora, en plataformas como Twitch y YouTube. Y para semejante ocasión han contado con el regreso de Kiko Hernández, que asegura que ha vuelto para quedarse, y con una larga entrevista, grabadada y editada, a Marta Riesco.

La que fuese periodista en formatos como El programa de Ana Rosa ha querido contar cómo ha sido su tormentosa historia de amor junto a Antonio David Flores. Un noviazgo que, según ella, ha sido tratado injustamente por los medios de comunicación, comparando cómo Telecinco protegió a Christian Gálvez y a Patricia Pardo y cómo a ella y a Antonio David se les puso en el disparadero.

En su relato, Marta detalló cómo vio por primera vez Antonio David Flores en una conocida cadena de muebles, y a partir de ahí se comenzaron a seguir en redes. A ella ya le gustaba, y cuando lo veía en televisión lo consideraba una suerte de amor platónico. Su profesión de periodista le hizo coincidir en los pasillos de Mediaset, y ahí comenzaron a tener acercamientos. Sin embargo, ella dudaba de si el malagueño sabía que ella era aquella chica con la que se seguía en Twitter, o si pensaba que era una compañera más.

Una de las frases con las que Marta ha narrado su romance se ha hecho rápidamente viral. Y es que, estando de fiesta, después de que ya hubiesen tenido relaciones profesionales, ella le preguntó si sabía quién era. “Eres la chica de Ikea”, le respondió Antonio David Flores. “Y ahí yo dije: me he enamorado. Y se fue, y me quedé con mis amigas, dándoles la matraca. Así empezó todo”, relató Riesco, como el inicio de su idilio.

Aunque aquella noche “no pasó nada”, sí que empezaron a hablar más a partir de ese momento. “Vi que había un interés grande en conocernos, más que en otra cosa”, añadía la entrevistada, antes de que Belén Esteban y compañía comenzasen a analizar esta primera parte de la entrevista.

Las redes dictan sentencia

En las redes sociales, el relato de Marta ha sido tomado con humor, a pesar de que ella admite estar pasándolo francamente mal. Y así, en numerosos mensajes, los espectadores de Ni que fuéramos Shhh han comenzado a comparar su historia de amor con Mi reno de peluche, la serie de Netflix que trata de una acosadora que sigue a un aspirante a actor. Y la frase “Eres la chica de Ikea” comenzó a replicarse en multitud de mensajes. Incluso hay quien ha titulado la película que Marta está contando como La chica de Ikea.

“La chica de Ikea” me hace gracia nivel “La Jose”. Me descojono. Esto no es serio.#NiQueFuéramos3J — ¡¡FURBY SIN PILAS!! 𝕏 (@FurbySinPilas) June 3, 2024

“La chica de Ikea” me hace gracia nivel “La Jose”. Me descojono. Esto no es serio.#NiQueFuéramos3J — ¡¡FURBY SIN PILAS!! 𝕏 (@FurbySinPilas) June 3, 2024

Nuevo mote: La chica de Ikea. 😂😂😂 #NiQueFuéramos3J — Hugo del Caniggia 🤍💜 (@MpasionR) June 3, 2024

Jajajajaj

MR: sabes quien soy

AD: eres la chica de Ikea

MR (ahi me enamoré)

Shakespeare jubilate que esto si es una historia guena de hamor 😛 #NiQueFueramos3J — Daneta (@Iamore11) June 3, 2024

Jajajajaj

MR: sabes quien soy

AD: eres la chica de Ikea

MR (ahi me enamoré)

Shakespeare jubilate que esto si es una historia guena de hamor 😛 #NiQueFueramos3J — Daneta (@Iamore11) June 3, 2024

#NiQueFuéramos3J Que título más bonito para un libro ‘La chica de Ikea’ — Jose luis (@_QMD_) June 3, 2024

Entre “la chica de IKEA” y el faldón “Mi reno de peluche” me meo total #NiQueFuéramos3J pic.twitter.com/jWh7t7E0UI — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) June 3, 2024

Mi reno de peluche = La chica del Ikea#NiQueFuéramos3J — Sαɾα シ (@SarySaruchi) June 3, 2024

IKEA siendo TT desde hace media hora gracias a La Chica de Ikea (La Película) en TEN TV de la mano de #NiQueFuéramos3J pic.twitter.com/hX532yNb2L — Antonio Ferrera Ojeda (@ferrerabcn) June 3, 2024

El sábado, a las 16:00 horas, en el Multicine de Antena 3: "El guiri y la chica de Ikea" (estreno).



Una tragicomedia protagonizada por una periodista caída en desgracia por sus ansias de fama y su turbulenta relación con un maligno ser. #NiQueFueramos3J — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) June 3, 2024

Oye, @TENtv, yo aquí veo una peli de sobremesa: LA CHICA DE IKEA. #NiQueFuéramos3J pic.twitter.com/Tgh2DJpJF3 — Caótico Rubén (@bajo_manhattan) June 3, 2024

“Yo estaba viendo una de esas películas que dan a las cuatro por Antena 3, que te las ves por cojones”, decía en el plató Belén Esteban. “Antonio David dijo: ni idea”, bromeó más tarde Víctor Sandoval, analizando este momento del programa. "Es el relato de una frikifan, y el ser se aprovecha de esa frikifan", valoraba por su parte Kiko Hernández.