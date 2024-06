Jorge Fernández se sincera sobre el calvario que sufrió con la enfermedad de Lyme: "Aún tengo síntomas"

Jorge Fernández vivió un tremendo calvario después de contraer la enfermedad de Lyme, que se produce a causa de la picadura de una garrapata. El presentador de La Ruleta de la Suerte, que llegó a perder hasta 10 kilos en un año, ha entrado este lunes, 3 de junio, en Espejo Público para contar su testimonio.

"Aquí todavía se sabe muy poco de la enfermedad de Lyme y hay muchos médicos que ni siquiera saben lo que es. A mí me decían que era fibromialgia, pero no lo era", contaba Fernández en el matinal de Antena 3, explicando después que se tarda mucho en diagnosticarla.

"No hay muchos médicos especializados en esto. Además, para dar con ella hay que pasar por unos test muy especializados y caros que tienen un 95% de eficacia", decía. "No es tan fácil reconocer la enfermedad de Lyme. Empiezas a estar muy cansado, a tener mareos, a estar irritable... Te hacen un montón de pruebas y hasta que llegas al Lyme... Al menos ahí sabes que tienes una solución". En su caso, los sanitarios tardaron hasta tres años en llegar al diagnóstico.

[Exclusiva: Juanra Bonet presentará 'Juego de pelotas', el impresionante nuevo concurso de Antena 3]

Jorge Fernández sigue en su empeño de visibilizar esta enfermedad -como ya hiciera en redes sociales en el pasado- al contar que, probablemente, haya muchas personas que tenga Lyme y no lo sepan. "Una médico me decía el otro día que cada vez se están diagnosticando más casos de garrapatas".

"Es una bacteria que se mete dentro de la célula y adopta su forma. El principal problema es que tu sistema inmunológico no detecta que esa célula no es tuya", continuaba explicando el presentador, que reconocía que aún tiene secuelas físicas.

"Perdí 13 kilos"

"Yo todavía tengo síntomas como el dolor de articulaciones y de estómago. Mi médico me dijo que la mayor medicina contra el Lyme es no tener estrés, porque afecta al sistema inmunológico", ha asegurado. "En teoría, es una enfermedad crónica, pero si te cuidas, puedes estar mejor".

"En cuanto yo tengo más estrés o más viajes, lo noto. Hay que darle muchas vueltas al Lyme e investigarlo porque todavía no se sabe todo lo que significa y el principal problema es que no se diagnostique porque no sirve cualquier antibiótico para combatirla", ha dicho.

Jorge Fernández, este lunes en 'Espejo Público'.

Por último, Jorge Fernández ha advertido a los espectadores que si ven una picadura o una mancha, que "es muy típica de la garrapata", se ha de acudir "rápidamente al médico y dar con alguien que sepa de Lyme para que te lo detecte y te mande el antibiótico". "El problema es que yo no encontré la picadura", ha lamentado.

"En mi caso, tuve la mala suerte de que la garrapata estaba infectada y por eso me pasó el Lyme. Perdí 13 kilos, pero puedes acabar en silla de ruedas", ha dicho. El programa, además, también ha contactado con el médico Mariano Bueno, experto en la enfermedad de Lyme. Él también la padeció pero ha conseguido eliminarla de su cuerpo completamente.