Juanra Bonet presentará 'Juego en pelotas', el impresionante nuevo concurso de Antena 3

La maquinaria de Antena 3 no descansa. La cadena ya piensa en los programas de entretenimiento que coparán la parrilla en un futuro no muy lejano. Hace unas semanas, conocíamos que Atresmedia se había hecho con los derechos de un nuevo formato internacional: Quiz with Balls.

Pues bien, ahora BLUPER puede contar en exclusiva que Juanra Bonet es el elegido para presentar la adaptación del programa en España, cuyo título definitivo será Juego en pelotas y que estará producido por Warner Bros (¿Quién quiere ser millonario?, First Dates) para el grupo de San Sebastián de los Reyes.

España es el tercer mercado en el que aterriza este espectacular concurso con pelotas gigantes tras Holanda y Estados Unidos. Se trata de un formato de Talpa Studios, la productora creadoras de formatos tan conocidos como Gran Hermano, La Voz o The Floor, el concurso que llegó a Antena 3 en 2023 con Manel Fuentes.

La refrescante mecánica de este concurso, que recuerda a la secuencia de las películas de Indiana Jones, invita a pensar que podría formar parte de la parrilla de Antena 3 este verano, si bien es cierto que no hay nada confirmado. Las grabaciones, eso sí, se iniciarán a finales de esta semana en la sede central de Talpa Studios en Países Bajos.

De esta forma, Juanra Bonet confirma que no puede estar en un mejor momento, después de hacer triplete con La Voz Kids, ¿Quién quiere ser millonario? y Tu cara me suena, donde ha sorprendido gratamente al público con sus imitaciones.

Así es la mecánica

Juego en pelotas consiste en un nueva vuelta de turca al concurso tradicional en el que participan varios equipos compuestos por cinco familiares o amigos que compiten por un premio en efectivo respondiendo a diferentes preguntas.

Los miembros de cada equipo se sitúan en una plataforma sobre una piscina, y todos deben resolver un cuestionario de opción múltiple en el que cada respuesta está asociada a una bola gigante colocada detrás de cada uno.

Todas las bolas empiezan a correr a la vez. En el caso de que la respuesta sea correcta, la bola se detendrá justo antes de chocar con el jugador. En caso contrario, la pelota gigante no tendrá piedad y le tirará al agua.

La complejidad de las preguntas va aumentado a medida de que el equipo va perdiendo integrantes. Eso sí, cuanto más duren, más dinero suman en su cuenta particular, de forma que un equipo llegue a la última ronda donde pelea por el premio final.