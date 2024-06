Juan del Val, sincero sobre la abdicación de Juan Carlos I: "Se entendió que no quedaba otro remedio"

Aunque la victoria del Real Madrid en la Champions, que le ha hecho tener su 15º Copa, haya tenido buena parte del protagonismo de este 2 de junio… no era lo único que se celebraba este día. Precisamente, este domingo se cumplen 10 años de la abdicación de Juan Carlos I como rey de España y, por lo tanto, Jefe de Estado. Fue en 2014 cuando el monarca anunciaba su renuncia al trono.

Sin duda, la renuncia del actual Emérito supuso un punto de inflexión en lo referente a la Casa Real y la relación de la ciudadanía española con la Corona. Su abdicación provocó que hubiera vía libre para hablar sobre sus escándalos, especialmente por las donaciones que tuvo desde el emirato de Catar y su posible influencia con la construcción del AVE a la Meca.

Recordando esos años turbios (incluyendo las declaraciones incendiarias de la examiga ‘entrañable del Emérito Corinna Larsen) que han pasado ya a un segundo plano, La Roca ha recordado tanto la abdicación como las consecuencias y el estado actual de la Casa Real, con Felipe VI reinando y con Letizia Ortiz como la actual reina y la princesa Leonor como sucesora a la Corona.

[Juan del Val, sin piedad contra Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’: “Vuelve a utilizar la artimaña de convertirse en víctima”]

Por supuesto, entre los que comentó estos hechos estuvo Juan del Val, así como también Gonzalo Miró. Fue el ahijado de Felipe González el que lanzó la pregunta: “¿Hasta qué punto sabrían lo que estaba por venir?” El autor de Bocabesada se mostró de acuerdo con el tertuliano. “Visto con perspectiva, y todavía seguramente nos falte tiempo para entender exactamente qué sucedió, yo estoy de acuerdo con Gonzalo”, expresó.

Del Val también señaló que la estabilidad política del momento permitió también que la abdicación y posterior proclamación de Felipe VI como actual Jefe de Estado pudiera ser lo más rápida posible. De forma indirecta, recordaba cómo la época bipartidista ofrecía ese tipo de acuerdos en los que los partidos políticos aparcaban sus diferencias.

Juan del Val en 'La Roca'.

“Para ponernos de acuerdo en ese momento no era tan complicado, como por ejemplo en una situación política como la de ahora. Ahí intervinieron los dos partidos más importantes, el PP y el PSOE, y entre todos esto se fraguó para que la transición fuese no demasiado traumática”, argumentaba.

“Yo no sé si la decisión la toma él o no, pero a mí me parece que se entendió que no quedaba otro remedio, esa es la sensación que yo tengo, que me puedo equivocar”, prosiguió el escritor, recordando que han sido los años posteriores cuando se ha visto la otra cara del Emérito. “[Este otro rostro] empieza a decepcionar a gran parte de la población española, incluso a sus partidarios”, expresaba.

Juan del Val finalizaba su intervención recordando que las relaciones entre el Emérito y Felipe VI son ahora cuando se están restableciendo. “A partir de ahí se va construyendo una idea en la que él abdica, todo más o menos va normal, pero luego en el momento en el que saltan los escándalos, que yo estoy convencido de que sabían que esto iba a suceder, se produce un distanciamiento de su hijo. Se le empieza a desplazar absolutamente y ahora, no sé, si estamos en la reconciliación”, manifestó.