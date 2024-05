Juan del Val, sin piedad contra Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’: “Vuelve a utilizar la artimaña de convertirse en víctima”

Tras la entrevista a Hiba Abouk y Andrés Velencoso, que acudían a promocionar la nueva serie de atresplayer Eva y Nicole, El Hormiguero ha recibido a Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Los colaboradores que cada jueves comentan la actualidad junto a Pablo Motos han tomado sus asientos, y han comenzado a analizar la actualidad política.

“La noticia que acapara los titulares es Begoña Gómez la mujer de Pedro Sánchez que está siendo investigada por un juzgado de Madrid. El presidente no contesta cuando le preguntan por esto y dice que todo forma parte del fango, del PP y de Vox. ¿Cuál es la novedad?”, comenzaba Pablo Motos.

Cristina Pardo tomaba la palabra. Apuntó cómo inicialmente se pidió el archivo, porque “poco menos que el juez este era un flipao”, pero que “la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho esta semana que no, que este juez puede seguir investigando porque ellos ven que puede haber indicios de delito” en algunas de las actividades empresariales de Gómez.

Pardo añadía que había medios de comunicación que siguen publicando nuevas noticias, como que Begoña Gómez se habría reunido “con varias grandes empresas para pedirles que hicieran un software una aplicación gratuita para sus actividades en la Complutense”. Y que esa aplicación, finalmente, la tiene a su nombre la propia Gómez.

“Es una actividad empresarial de la mujer del presidente del Gobierno, y esto puede ser feo. Y Pedro Sánchez no da explicación y se limita a decir fango, fango, fango”, terminaba Pardo. Juan del Val entonces opinó que “independientemente de que esto finalmente sea delito o no sea delito, que probablemente no lo sea, esto es muy feo y es algo que es difícil de justificar”.

Para él, la relación de Begoña Gómez con determinadas empresas, siendo la mujer del presidente “envuelve todo en esta cosa del fango, de que son los medios, los pseudo medios, que todo el mundo va a por él. Vuelve otra vez a utilizar esta artimaña de convertirse en víctima”, sentenciaba.“Esta cosa de: van para intentar doblegar... No solamente es víctima, sino que además es un héroe que renace de la agresión. La explicación no la da porque no la puede dar”, finalizaba.

Tamara Falcó no opinó

En este sentido, Nuria Roca valoraba que “si da una explicación esto queda grabado y te lo pueden poner. Más vale dejarlo a un lado y que no exista nada”. Por su parte, Tamara Falcó prefirió mantenerse al margen. “Yo prefiero no opinar sobre eso, si está siendo investigada hay que dejar a la justicia seguir su curso”, finalizaba la marquesa, antes de que Pablo Motos pasase a otros asuntos.