Kiko Hernández llega al nuevo ‘Sálvame’ con órdenes de estar suave: “He vuelto para quedarme”

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”. Con esta frase de Henry Ford ha arrancado la emisión de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, en su estreno en TEN. María Patiño no ha podido ocultar la emoción al hablar de cómo hace 15 días arrancó esta nueva aventura profesional, “rumbo a lo desconocido”, emitiendo a través de plataformas de Internet, y que hoy llega a la televisión en abierto por este canal en abierto.

La presentadora gallega dio la bienvenida a Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Belén Esteban. Y con ellos había un asiento más, libre. Y ahí, María Patiño recordó que la semana pasada María Sandón dibujó un retrato de Kiko Hernández, para presentarlo como nuevo colaborador.

“Nosotros no lo hemos visto, está llegando...”, introducía María, hasta que se vio al fin a Kiko llegando a las instalaciones de Canal Quickie. “Qué pasa, qué hay por aquí”, decía finalmente el que fuese concursante de Gran Hermano a sus compañeros, con los que ya coincidía en la etapa de Telecinco.

“Estamos en una televisión libre, Kiko, Libre”, exclamaba Víctor Sandoval al darle la bienvenida. Le preguntaron que qué le parecía esta nueva casa televisiva. “Enana”, decía sin cortapisas Hernández. “Y el retrato una mierda, me hizo medio calvo”, añadía, en referencia al dibujo de María Sandón, algo que María Patiño intentó corregir, alabando el trabajo de la artista.

“Cuánto tiempo, madre mía, un año”, seguía diciendo Kiko. Y es que este mes de junio hace un año del final de Sálvame, programa en el que trabajaba diariamente. María Patiño valoraba cuánto había costado que acudiese a este nuevo Sálvame. “¿Qué ha costado, dos semanas?”, preguntaba él, con ironía.

Hernández, que en la actualidad está volcado en su faceta teatral, definió Ni que fuéramos Shhh como un programa “superdivertido”, y valoraba “que no tengamos censura. Cuando entrábamos en la cadena de enfrente leíamos un protocolo de lo que no se puede leer”, aseguraba, en referencia al código ético de Telecinco.

“Vengo para quedarme”

“A ti te veo más mayor, el año ha sido tremendo para ti, en la cara se te ve mas mayor”, seguía diciendo Kiko, en referencia a Lydia Lozano, una frase que su compañera no terminó de tomarse mal. “¿Vienes para quedarte o es un aperitivo?”, quería saber Patiño. “Me han dicho que hoy esté suave”, decía en primer lugar. “Vengo para quedarme. Y espero que nos quedemos mucho tiempo aquí”.

Hay que recordar que cuando Ni que fuéramos Shhh comenzó a promocionarse Kiko Hernández no estaba entre sus colaboradores. Sí lo estaba, sin embargo, Pilar Vidal, que a última hora se cayó del nuevo formato. En la primera tarde del programa, Kiko entró por videollamada, y ya entonces dejó en el aire su participación. “Os deseo toda la suerte del mundo, y en nada, en nada, estoy ahí”, prometió, algo que no ha tardado ni un mes en cumplir.