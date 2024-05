Kiko Matamoros, a degüello contra Terelu Campos: "Eres una falsa, me siento traicionado por ti"

No hay un día de paz en Ni que fuéramos. Este viernes 31 de mayo se revelaba que Kiko Matamoros ha cortado todos los lazos con Terelu Campos. Sus palabras vinieron después de que Lydia Lozano comentase que, en su colaboración en Mañaneros, la hermana de Carmen Borrego le comentó fuera de cámaras que no había ido al magacín del canal Quickie porque la colaboración de Belén Esteban estaba mejor que la del resto.

Lozano explicaba que Terelu teme un posible veto en otras cadenas. La periodista señalaba que la madre de Alejandra Rubio cometía ciertos deslices a la hora de opinar de sus antiguos compañeros. “Ella habla de cosas de Belén que me niego a contar en público. Son cosas que en mi vida me han interesado. Ha contado cosas de vacaciones y contratos”, expresaba. Posteriormente, Kiko Matamoros sentenciaba a su antigua compañera.

María Patiño decidió sentarse con el colaborador en el sofá para que le explique ese giro tan radical de cortar todo tipo de lazos. “Con Terelu hay un antes y un después, y el después empieza exactamente en Miami”, explicaba, refiriéndose a la etapa en la que rodaron Sálvese quien pueda, el docu-reality hecho para Netflix. “Nosotros nos vamos a hacer el programa de Netflix y ahí empieza un roce, porque no entiende que yo le haga determinadas bromas o comentarios”, narraba, señalando que el choque vino justo de eso.

“[Fue] un problema conceptual. Ella pensaba que íbamos allí a buscar trabajo y no quería trasladar la imagen de Sálvame. Iba a ver si surgía una oportunidad laboral y a mí eso me pareció ridículo. Ella viajaba con la idea de descubrir un nuevo mundo, como Cristóbal Colón, y de lo que se trataba era de todo lo contrario, de hacer un reality. Ahí empezaron los conflictos”, compartía ante la atenta mirada de Patiño.

Unos comentarios que lanzó de manera más serena, dado que previamente había estallado duramente contra la periodista. Tras enterarse de las filtraciones, Matamoros fue a degüello contra la que fue su compañera y amiga. “Para falsa, tú. Que has ido a mentir esta mañana, contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad. Has retorcido la verdad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima, de la inocente. Así que, para falsa, tú”, soltó en el plató del magacín de Canal Quickie.

“Tú sí que eres una falsa. Para oportunista, tú, que vendes todo lo que tengas que vender, y me voy a parar ahí. Para falsa víctima, tú, que eres la que siempre tiene que estar jodida, más que nadie; en la peor situación, más que nadie”, expresó, sintiéndose “traicionado”.

Kiko Matamoros y María Patiño en 'Ni que fuéramos'.

“ Puro oportunismo”

Antes de seguir comentando el fragmento previo que se iba a ver sobre la entrevista a Marta Riesco que podrá visionarse de manera completa este lunes 3 de junio a las 15:45, Matamoros terminó explotando completamente contra Terelu Campos. El colaborador llegó a encararle a su antigua compañera que se hubiera reconciliado con su ex, Makoke. Un vínculo renovado que Matamoros vio cuando María Teresa Campos falleció y que sintió que fue el día de la ruptura completa.

“La ruptura se produce el día que fallece su madre. Ese día fui al tanatorio, le explico que Marta está fuera y no puede ir, y resulta que me entero que en el tanatorio ha ido mi ex, Makoke, a verla. A mí no me parece tan lógico después de lo que se habían dicho unos a otros. Y a partir de ahí entre ellas se inicia una reconciliación que yo no entiendo. Hay una intrahistoria que la gente no conoce y que yo no he hecho pública por respeto a mi hija y su hija, y porque tengo contenciosos judiciales con mi ex”, explicaba.

“Creo que Makoke se acerca porque sabe que me duele, y que Alejandra y Terelu se dejan querer por puro oportunismo”, sentenciaba, al considerar que la hermana de Carmen Borrego lo hacía para ganar “el confort de su hija en plató”.