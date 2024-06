Ni Terelu Campos ni Jorge Javier Vázquez: el nuevo ‘Sálvame’ anuncia el regreso de un colaborador

En el tramo final de Ni que fuéramos Shhh, que ha vuelto a tener de protagonista a Marta Riesco, Lydia Lozano ha salido a la calle a jugar con las personas de un bar cercano. Llevaba consigo un maletín con un símbolo que señalaba peligro, y es que tenía dentro una noticia bomba. Un histórico colaborador de Sálvame iba a volver al programa, y tenía una pista para que diesen con su identidad los que en su día viesen el programa.

Su misión no ha sido precisamente un éxito. Dio con personas que no eran de España y no conocían Sálvame, y los que sí lo veían dieron nombres de gente que ya está como Belén Esteban y María Patiño, y de otros que no van a volver, de momento, como Jorge Javier Vázquez, que tiene contrato (y proyectos), con Mediaset.

Al ver el maletín, alguno hablaba de cables y de máquina. Y tras varios intentos fallidos, Ni que fuéramos Shhh ofrecía un vídeo. Y, tras avanzar que llegaba “la revolución de la verdad”, se veía a la poligrafista Conchita Pérez. “Por mucho que os empeñéis, verdad solo hay una y la controlo yo. Muy pronto mi polígrafo y yo estaremos ahí para poner orden”, aseguraba.

En el plató, María Patiño celebraba la vuelta de la dueña del poli por el que se sentaron famosos de todo tipo en la época del Deluxe, desde Carmen Lomana a Rafa Mora, pasando por Belén Esteban, Cristina Porta o Lucía Dominguín, entre tantos otros.

José María Garrido, subdirector de El Plural, era uno de los colaboradores de este miércoles, y él señaló que quizá lo iba a estrenar Marta Riesco. “¡Ay, qué bueno!”, exclamaba Víctor Sandoval. Tras esto, bromearon sobre si la máquina que usa Conchita para detectar las mentiras cabría o no en el plató en el que ahora se hace el programa.

"Nos falta Terelu"

“Es grande”, desvelaba Víctor, que se sometió a esta prueba en el pasado. “Te ponen cable por el culo y por todos lados, se te abre el esfínter, te palpita... Es así”, detallaba el periodista, mientras David Valldeperas llamaba al orden para que no diese más detalles. “¡Estamos volviendo a reunir toda la familia! ¡Nos falta Terelu!”, celebraban también con ironía todos juntos en el plató.

Hay que recordar que en el año 2020, Conchita participó en Mi casa es la tuya en la entrega dedicada a Lydia Lozano y allí detalló cómo funciona su polígrafo. “Se miden cinco parámetros, y uno de ellos es una almohadilla en el culete, porque el esfínter se abre y se cierra instintivamente cuando quieres mentir” explicaba Conchita. “¡Me muero!” reía Osborne ante la aclaración.