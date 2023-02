Carmen Lomana se enfrenta al polígrafo de 'Viernes Deluxe' y rompe el récord del número de mentiras

Viernes Deluxe sentó al polígrafo a Carmen Lomana, quien hizo temblar a la jet set española. La empresaria no dudó en abordar cuestiones personales, como sus retoques estéticos, su patrimonio personal o su situación financiera; así como su relación con figuras de la alta sociedad como Naty Abascal, Esther Doña, Isabel Preysler, Tamara Falcó o Victoria Federica. La socialité rompió el récord del número de mentiras que le sacó la prueba.

Lomana no ha dudado en enfrentarse al ‘Polideluxe’ y a responder preguntas incómodas, tanto relacionadas con ella como con personas a las que conoce o sobre las que ha opinado. El polígrafo destapó varias mentiras que la colaboradora de varios formatos de televisión hizo a la hora de enfrentarse a la prueba, como el hecho de que considere que su vida sea más interesante para producir una docuserie que las de Georgina o Tamara Falcó.

También, el polígrafo destapó que se había operado más de lo que había dicho, así como la prueba destapó que tiene más de dos millones de euros entre ropa, accesorio y joyas de firmas de lujo. Por otro lado, La empresaria no dudó tampoco en compartir que considera que Victoria Federica está sobrevalorada en el mundo de la moda. “Considero que tiene mucha influencia por las redes sociales, que tiene contactos gracias a su padre. Pero no, no es una modelo”, señaló rotundamente.

[De Cristina Cifuentes a Carmen Lomana: los famosos se dan cita en el Teatro Real para ver ‘Arabella’]

La socialité tuvo palabras para todo el mundo, al revelar que Naty Abascal le hizo la vida imposible cuando se instaló en Madrid tras enviudar de Guillermo Capdevila. También se reveló que cuenta con informaciones escandalosas sobre el pasado de Esther Doña antes de contraer matrimonio con Carlos Falcó, el marqués de Griñón. El ‘Polideluxe’ reveló que había criticado a Lydia Lozano con un amigo que ambas tienen en común.

También tuvo palabras para Isabel Preysler, señalando que considera que “se le está cayendo la nariz”. La empresaria dijo que solo opinaba, que no tenía nada en contra de la socialité de origen filipino. “No le tengo ninguna manía a nadie”, exclamó, a pesar de que se le acusase de “haber querido” tener la vida de la ex de Mario Vargas Llosa. Precisamente, el ‘Polideluxe’ destapó también que le gustaría tener como novio a un ganador de un Premio Nobel.

No dudó en comentar sobre las intenciones de Tamara Falcó sobre su boda, que considera que es un gran negocio para promocionar su finca y organizar futuros eventos. “Sé que quería montar un restaurante”, explicó. Por supuesto, Lomana tuvo también palabras sobre su prometido, Íñigo Onieva. “Podría perdona una infidelidad, pero no tantas”, compartió, cuando María Patiño le preguntó sobre si perdonaría una infidelidad como Falcó.

“Ella descubrió otras historias sobre él, sí”, afirmó Patiño. “Sí, a ella no le importaba. Lo tenía asumido. Ella lo que quiere es casarse, formar una familia y tampoco tiene ya 20 años”, argumentó la socialité. “Ella está más enamorada de lo que representa la idea”, añadió Patiño. “Cuando salió el vídeo del festival, ella sabía que no era de 2019. Por eso, he dicho que había mucho paripé”, señaló Lomana.

Jorge Javier Vázquez aprovechó ese momento para preguntarle a Lomana si estaría dispuesta a tener una relación con un hombre de 37 años, justo la mitad de la edad que tiene la empresaria, 74 años. Aunque en un principio dijo que no, “no soy una asaltacunas”, dijo; lo cierto es que tampoco lo descartaba del todo.

“Depende de si es un hombre brillante, inteligente, culto, maduro, ¿por qué no? El amor es una cuestión de comunicación. No tiene que ver con la edad, siempre y cuando estés bien, claro”, especificó.

Ahí fue cuando Patiño señaló que la socialité salía con chicos entre 37 y 40 años. “También de 50”, agregó Lomana. “Son los que siguen mi ritmo. Tengo una mente muy joven y; bueno, necesito rodearme de gente con mucha energía. Los de mi edad, generalmente, me aburren muchísimo”, explicó.

Archivado en Carmen Lomana, Sábado Deluxe, Telecinco, Televisión

Sigue los temas que te interesan