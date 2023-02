Isa Pantoja confiesa en 'Viernes Deluxe' que está "dolida" con su madre: "Hace meses que no ve a mi hijo"

Viernes Deluxe ha contado con varias invitadas de lujo. Isa Pantoja, la benjamina del clan, acudió al plató del programa para someterse a un test de inteligencia. La estudiante de Derecho en la Universidad de Cádiz, único miembro de su familia en haberse matriculado en la facultad, no dudó en hablar sobre la relación con su madre, señalando que se siente dolida con ella por su hijo. “Hace meses que no ve a mi hijo”, confesó.

Con un test de inteligencia que demostró que su coeficiente intelectual es de 100, dentro de la media nacional, destacando con una memoria visual “excepcional” y flaqueando más en lo relacionado a “inteligencia verbal”. Isa Pi ha realizado una entrevista personal, en la que no dudó en hablar sobre cómo está su relación con su madre, tras haber vivido varios altibajos y vaivenes a lo largo de estos años.

Pese a que han vivido momentos en los que Isa Pi llegó a pedir públicamente atención y cariño por parte de su madre, parece que ahora el vínculo es más fluido. La universitaria comentó que habla de manera “más profunda” con su madre, aunque también reveló que está algo dolida con ella. “No ve tanto a mi hijo como a mí me gustaría”, señaló en el plató.

Lejos de ser una queja, Isa lo detalló como un síntoma de que su madre no está pasando por un buen momento a nivel emocional. “Mi madre no ha venido a ver al niño. Yo cuando voy a Cantora y cuando ella quiere yo se lo llevo. Aunque lo justifico porque es mi madre yo sé que ella está mal, pero claro que me duele. Me duele mi hijo. No me gusta la situación. Ella lo sabe y ya está", compartió en el plató.

La hija de Isabel Pantoja también señaló que es su madre la que marca los tiempos en materia de visitas a Cantora, aclarando que sí ve a su nieto y mantienen una relación fluida, pero que siente que le gustaría que estuviese más implicada, algo que no sucede, debido al estado de ánimo de la cantante.

“La relación con mi madre está bien. Ya ha llegado el momento en el que nuestras conversaciones son más maduras y profundas. Eso me gusta. Ella está bien, ilusionada y contenta”, continuó, confirmando así que el vínculo madre-hija sí se mantiene fuerte, a pesar del estado emocional de la tonadillera.

“Yo la respeto. No puedes obligar a nadie a hacer algo o que no le apetece. No está bien y lo comprendo”, puntualizó, cuando Kiko Matamoros le increpó sobre su queja. Isa Pantoja no dudó tampoco en concretar que la esperada gira americana de su madre es, ante todo, “trabajo”.

“Si no trabaja, no hay ingresos. Además, tiene muchas ganas de volver a los escenarios, especialmente, porque se ha pospuesto varias veces”, puntualizó, señalando también que “ella se va de gira para trabajar, no para hacer vida social”. “No tienes ganas de hacer nada [más]. Yo la veo en el hotel, no tiene ganas de tomarse una copa después, ni nada. Ahí se ve que sigue el mismo patrón que tiene en Cantora, solo sale a trabajar”, especificó.

Isa también señaló que no cree que su madre y Kiko Rivera vayan a reconciliarse a corto plazo. “De la relación de mi hermano con mi madre, no sé nada. No le pregunto nada”, aunque sí puntualizó que cree que, al final, sí que retomarán el vínculo materno-filial. “Es una cosa que quiero, porque ver a mi madre bien, a mí también me hace bien. Es algo que echa en falta y tenía una conexión muy grande con él”, declaró.

Archivado en Chabelita Pantoja, Isabel Pantoja, Sábado Deluxe, Telecinco, Televisión

