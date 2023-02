De ganar de ‘Tu cara me suena’ a Eurovisión: ¿Seguirá Agoney los pasos de Edurne y Blas Cantó?

Agoney Hernández está viviendo un gran año profesional. Cerraba su 2021 como concursante de Tu cara me suena, y en marzo de 2022 acabó alzándose como vencedor del formato de imitaciones, tras deslumbrar al público con sus actuaciones como Limahl, Mónica Naranjo, Bon Jovi o Dimash. Unos meses después participó en Dúos increíbles, de La 1, y formó equipo con Ana Belén. Terminaron en segunda posición, pero bien se les podía considerar ganadores morales de la temporada, pues sus actuaciones causaban auténtico furor en las redes sociales. Y enlazó este proyecto con su participación en un tercer concurso, el Benidorm Fest, al que acudió con el tema ‘Quiero arder’.

El pasado martes, Agoney participó en la primera semifinal de este certamen musical, del que sale elegido el representante de España en Eurovisión, y arrasó. Fue la propuesta con mayor puntuación del público y del jurado profesional, y el segundo más valorado por el jurado demoscópico. Ya tiene un pie en la victoria, y su principal rival será Blanca Paloma, la propuesta más votada en la semifinal del jueves. La cosa está entre ellos, pues resulta difícil pensar que de un día para otro las votaciones den un giro de peso. El año pasado sucedió así: ganó Chanel, vencedora de la primera semifinal, y segunda quedó Rigoberta Bandini, ganadora de la segunda.

De esta manera, Agoney está muy cerca de conseguir su sueño de representar a España en el Festival de Eurovisión, algo con lo que ya fantaseaba allá por 2017 y 2018, cuando era concursante de Operación Triunfo. De hecho, de todos los artistas que había en la academia más televisiva era el único que manifestaba su interés real por ir a este certamen que antaño pisaron Julio Iglesias, Mocedades o Sergio Dalma, entre tantos otros.

Y, por su currículo televisivo, resulta muy curiosa su situación, y es que podría seguir los pasos de Edurne y de Blas Cantó, cantantes solistas que, como él, en primer lugar ganaron Tu cara me suena y más tarde terminaron en Eurovisión, aunque en ambos casos fueron elegidos de manera interna.

Edurne se alzó como ganadora de la tercera edición de Tu cara me suena en marzo de 2014, en una final muy reñida en la que Melody se quedó con la medalla de plata, tras quedar en las votaciones finales en un 60% - 40% en favor de la que fuese concursante de Operación Triunfo. Justo un año después, TVE la elige para representar a España en el Festival de Eurovisión, con el tema ‘Amanecer’.

En Tu cara me suena, Edurne demostró tener una gran versatilidad escénica, tener unas grandes dotes para cantar mientras baila, incluso en complejos números como el que hizo de P!nk. Sin embargo, en Eurovisión su propuesta no resultó especialmente brillante, los nervios le llegaron a dominar por momentos, y al final, solo logró 15 puntos, situándose entre las últimas posiciones. Esta experiencia supuso un punto de inflexión en su carrera, pero para bien, a pesar de su lugar en la tabla final. Y es que Edurne no ha dejado desde entonces de trabajar, cantando y también haciendo televisión, como por ejemplo Got Talent, formato del que es juez desde su primer año.

Por su parte, Blas Cantó fue el ganador de la quinta edición de Tu cara me suena, que finalizó en marzo de 2017. Imitaciones como las de Michael Bublé, Falete, Cher o Anastacia formaban parte de la historia del programa de manera casi automática. Gala a gala derrochaba talento y disciplina a partes iguales.

Por eso no es de extrañar que a finales de 2019, TVE confía en él para Eurovisión 2020, que debía celebrarse en Países Bajos. El tema elegido fue ‘Universo’, pero la pandemia del coronavirus impidió que se celebrase el certamen. Para la siguiente edición Blas volvió a ser el elegido, y propuso acudir a Países Bajos con una canción elegida por el público: presentó ‘Memoria’ y ‘Voy a quedarme’, que finalmente fue la que más votos recibió. En Eurovisión, sin embargo, el artista murciano no interesó demasiado y solo logró seis puntos, quedando 24 sobre 26 países.

Ahora, Agoney puede seguir los pasos de Edurne y Blas Cantó, haciendo doblete con Tu cara me suena y Eurovisión. En caso de que ganase esperamos, eso sí, que no repita la historia de ambos en las votaciones, y que consiga mantener el listón que Chanel marcó tan alto el pasado 2022.

