El concursante que ayuda a Maica en el 'Gran Hermano' italiano: un actor gallego de 'El Secreto de Puente Viejo'

El intercambio de concursantes entre la edición de Gran Hermano España y Gran Hermano Italia, ya es una realidad. Maica fue la elegida para poner rumbo a Roma y abandonar, de manera temporal, la casa de Guadalix de la Sierra.

La joven de 25 años y natural de Cartagena (Murcia) fue la escogida por Grande Fratello para pasar un particular 'Erasmus' en la edición italiana de este reality show. De esta manera, dos concursantes italianos también vendrán al formato conducido por Jorge Javier Vázquez.

Gran Hermano organizó una sorpresa para comunicarle a Maica cual iba a ser su nuevo destino. Así, le dijeron que tenía que marcarse de la casa pero sin darle motivo ninguno. "Tienes que salir de la casa en este mismo momento", le comunicaba Ion Aramendi en la última gala del pasado domingo.

"¿Por qué? ¿Qué ha pasado?", se preocupaba la joven concursante ante las palabras del presentador vasco. "Hay un motivo concreto, cuando lo conozcas lo vas a entender todo, solo quiero que sepas que no es algo malo. Te pido que estés tranquila", le explicaba Aramendi.

En esta situación Maica no tenía ninguna maleta preparada y eligió a su inseparable amiga Daniela para que le preparara toda la ropa que tenía que llevarse, ya que tenía que abandonar la casa de Guadalix, según le ordenaron.

Maica se va a Italia

Junto a Daniela vivió una lacrimógena escena de despedida, en el famoso confesionario de la casa. "No, por favor. Pero ¿por qué? ¿me lo puedes explicar? Es que no lo entiendo, no me dejes. No me puedes dejar sola aquí"", se lamentaba Daniela, amiga de Maica y concursante colombiana de 31 años.

Maica llegó a un plató vacío y allí abrió un sobre que le iba a desvelar el futuro que le esperaba. "Un sobre cambió tu vida y te contó que entrabas en Gran Hermano, esta noche otro sobre te va a contar por qué has salido", le decía el presentador y le entregaba el sobre que desvelaba todo.

En el sobre, Grande Fratello le invitaba a pasar unos días en la casa de Italia: "Bienvenida a la maravillosa Italia". De esta manera, recibía la noticia de que iba a entrar al Gran Hermano italiano. Aun así, tuvo que disimular y despedirse de sus compañeros que creían que había sido realmente expulsada.

Maica llegó el pasado lunes a Grande Fratello y desde el primer día ha contado con una ayuda extra dentro de la casa. En Italia ha tenido la suerte de coincidir con nada más y nada menos que con Iago García, un gallego de Ferrol de 45 años.

Maica en el 'Gran Hermano' italiano

Desde el primer momento, Iago ha actuado de traductor para la concursante de Gran Hermano ya que este concursante, al ser natural de Galicia, domina perfectamente el castellano.

Aunque en un primer momento, Iago García sea un completamente desconocido para los españoles, la realidad es diferente. García es actor y ha participado en series como El Secreto de Puente Viejo o Matalobos. El éxito de estas series también ha llegado al país transalpino, donde atesora miles de fans por sus papeles como actor.

Iago García ya es un personaje destacado en la televisión italiana. De esta manera, ha participado en varios formatos: desde la ficción italiana Non dirlo al mio capo o en la edición de Ballando con le stelle, la versión italiana de Bailando con las estrellas.

Con 18 años abandonó su querida Ferrol para apostarlo todo en Londres, en el mundo de la interpretación. Aun así, fue en Madrid donde realizó sus estudios en la Real Escuela de Arte Dramático.

Encarnó el papel de Ernesto Expósito en Amar en tiempo Revueltos (TVE) y el papel de Don Olmo Mesía en El Secreto de Puente Viejo (Antena 3). En esta última ficción participó en más de 400 capítulos. Ahora después de todo este éxito como actor, se ha convertido en el mayor aliado de Maica en su aventura italiana.