Jorge Javier Vázquez ataca duramente a Maite, tras su expulsión de 'Gran Hermano': "Has sido una gran decepción"

Gran Hermano continúa quemando etapas y en la gala de este jueves, el reality show de Mediaset ha dado un paso adelante para seguir mostrando a los espectadores cómo conviven un grupo de anónimos dispuestos a todo por ganar el premio final: el ansiado maletín de 300.000 euros.

En esta ocasión, la audiencia ha tenido el gran de poder de seleccionar el casting final de Gran Hermano. Así, han sido los que han elegido quién sí y quién no pasaría a formar parte de la nómina oficial de 17 concursantes, de una terna total de 19 aspirantes.

La anterior semana, Elsa fue la elegida por los espectadores para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. La bilbaína de 30 años únicamente consiguió el apoyo positivo del 3,4% del total de los votos registrados.

Pero la actualidad mandaba y durante la noche del jueves se iba a conocer el nombre del último expulsado de Gran Hermano, antes de poner punto final al casting final de concursantes. La elección se dividía entre Vanessa, Manu y Maite. La audiencia lo tenía claro y Maite Benítez, cántabra de 35 años, se convertiría en la elegida en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

Más de 8 millones de votos fueron a parar a Maite, después de varias semanas donde su popularidad inicial se fue disminuyendo debido a varios encontronazos con sus compañeros de reality, en especial con Óscar Landa. Del cielo a los infiernos, se podría definir el paso de Maite por Gran Hermano.

Maite acudía, tras su expulsión, al plató de GH donde le recibirían alegremente familiares y amigos. Pero tras la bienvenida, la cántabra se tenía que enfrentar a la entrevista de rigor que se realiza a los expulsados. Jorge Javier Vázquez le tenía preparado un duro interrogatorio sobre su paso por el reality.

"Has estado a punto de romperte con tu amigo. Esas lágrimas son los pocos rasgos de humanidad que te he visto dentro de la casa. Inexistentes, por decir de alguna manera", se dirigía en un tono seco y distante el presentador catalán.

"Para la audiencia de Gran Hermano, incluido yo, has sido una gran decepción. Te has convertido en una persona maleducada, poco empática, hasta cruel en ciertas ocasiones", atacaba directamente Jorge Javier ante la atenta mirada de la cántabra que no se atrevía a responderle. El silencio y la tensión inundaban el plató.

"Yo me considero honrada, humilde, pura y sincera", se atrevía a pronunciar Maite, minutos después. "Vas a ver como ha sido tu participación en la casa y ojalá cambie la percepción que tú tienes sobre ti en estos momentos", le respondía Jorge. "¿Tú qué ves ahí?", le preguntaba el catalán, ante la emisión de polémicos momentos de su aventura. "Lo que se quiere ver", respondía altiva la última expulsada de la edición.

Jorge a Maite: "Feo lo tuyo y feos todos los que te reían las gracias"



❤️ He aplaudido hasta con las orejas #GHGala5 pic.twitter.com/I2OSxRjmHd

"¿Qué es lo que se quiere ver"?, le preguntaba Jorge Javier. "Lo feo de mí. Una pequeña parte de mí", indicaba Maite. "Una peineta, tirarle la copa, le haces un corte de mango, le has llamado rata. Gran Hermano es convivencia. ¿Qué clase de convivencia se puede generar con comportamientos así?, le preguntaba directamente el que fuera presentador de Sálvame.

Jorge Javier aprovechó para preguntarle si se "avergonzaba de verse así". Por su parte, Maite afirmaba que sí y que "por supuesto se arrepentía". "Tengo que decirte que feo lo tuyo y feos todos los que te reían las gracias, que al final también te han llevado a esa debacle de concurso", apuntaba duramente el presentador. El público rompía a aplaudir por unanimidad

"Estarías dentro si alguien te hubiera dicho 'eso no Maite'", apuntaba Jorge Javier. "Posiblemente", respondía ella bastante afectada."No te aferres a eso de que todos hablamos de todos. Porque no vas a encontrar en muchos concursantes de la casa, comentarios como los que has hecho tú de muchos", finalizaba Jorge Javier, dirigiéndose a la expulsada. "Gran Hermano es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Aprovéchala", finalizaba el presentador al finalizar la gala y despedir a Maite Benítez.