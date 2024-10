Bea 'La Legionaria': "Es más fácil que me vuelva la mano derecha de Pedro Sánchez a que yo vea el nuevo 'Sálvame'"

Su participación en uno de los programas más exitosos de todos los tiempos, Gran Hermano, marcó un antes y un después en su vida. Y en la de mucha gente. Desde que puso un pie en la casa de Guadalix se propuso que su nombre sería recordado con el paso de los años y no pasaría sin pena ni gloria. Y así fue.

Bea 'La Legionaria' decidió dejar a un lado su faceta como opositora para adentrarse en el mundo de la pequeña pantalla. Un mundo que le ha traído muchos reconocimientos, pero también algún que otro sacrificio.

Ahora, completamente desligada de la televisión y llevando las redes sociales por bandera, la madrileña ha sacado un hueco de su apretada agenda para dialogar con EL ESPAÑOL acerca de su vida actual y sus proyectos personales y profesionales. Y es que Bea está de enhorabuena porque colabora junto a su hermana con la firma de ropa Mivimadrid desde hace un tiempo y entre sus planes está hacerse con el liderazgo de la misma.

¿Cómo se encuentra?

Bien, algo cabreada, pero estoy bien.

¿Por qué está cabreada?

Estoy mal por una entrevista y que ya está en manos de la justicia por difamaciones.

Hace unos días tuvo lugar el desfile del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad, ¿cómo lo vivió?

Es un día muy especial para mí. Este año aún más porque era mi bandera. La VII Bandera del teniente coronel Rafael de Valenzuela y Urzáiz.

Una fecha aún más especial si cabe porque al día siguiente tiene lugar el cumpleaños de su hijo.

Lo he dicho varias veces. Para mí, hubiera sido un placer que naciera el 12 de octubre porque es un día muy especial para mí. Adrián, mi hijo, nació el 13, pero yo quería que lo hiciera el 12. De hecho, yo estuve todo ese día saltando para ponerme de parto, pero no hubo manera.

Bea 'La Legionaria' en una imagen de archivo. Cedida

Ha estado manteniendo un perfil bajo en la esfera pública muchos años, ¿cómo lo ha vivido?

Siempre me he sentido muy arropada por la gente. La gente me ve por la calle y me abraza. Me tratan como su hija, como su hermana, como si me conocieran de toda la vida. Me abrazan. Yo también soy muy abierta, muy sociable. Si me abrazan, yo me dejo abrazar.

Aunque ya no forma parte de ella, ¿qué sigue significando la Legión para usted?

Siempre he contado con su apoyo para todo. Soy una persona que soy lo que soy, no lo que dice la tele que soy. Siempre he ido a los programas de televisión a defenderme, nunca a atacar y siempre en defensiva.

¿Ha tenido que defenderse mucho en televisión?

Sí. Siempre que me he sentado un plató de televisión ha sido para defenderme de cosas que estaban diciendo y no eran verdad. Nunca he ido para hablar de mi vida más personal, ni de con quien mantengo o no relaciones íntimas.

Una faceta la suya que comenzó hace ya casi 20 años en ' Gran Hermano'.

Sí. Estuve primero en 'Gran Hermano 6', luego en 'GH: El Reencuentro' y después en 'Supervivientes'.

Ahora que el programa ha vuelto en su versión de anónimos, ¿le ha removido algo de su experiencia?

Yo lo recuerdo todo muy bien. Todo muy bonito. Yo siempre lo vivido todo tan bonito, dure lo que dure. Lo que tenga que durar, que así sea.

Bea 'la legionaria' en una imagen de archivo. Mediaset

Al final, como dice el dicho, 'lo bueno dura poco'. Y es que en su caso estuvo en estos tres realities, pero no llegó a durar demasiado. ¿Cree que la gente no estaba preparada para un perfil como el suyo?

No. En dos de ellos me echaron disciplinariamente y no estoy de acuerdo. Ambas expulsiones fueron muy injustas.

A pesar de ello, ¿continúa manteniendo buen recuerdo de sus compañeros de edición?

Sí, de todos. De todos. Hay momentos en los que una persona actúa de una manera referente a lo que ellos son. Luego pienso en frío y me he callado muchas cosas para no perjudicar a nadie en su trabajo.

Ahora que lo veo desde fuera, me quitaron la oportunidad de ganar los dos premios, pero bueno, también gané. Gané el cariño y el apoyo de la gente, que es lo más importante.

¿Considera que si no le hubieran forzado a abandonar hubiera ganado alguno de los formatos?

Hubiese ganado yo, te lo juro. 'El Reencuentro' lo tenía yo ganado. Y 'Gran Hermano' también. Lo que pasa es que no era el perfil que querían que ganara. No sé, luego si miro el perfil de ganadores de las otras ediciones, son todos el mismo.

Si Bea 'La Legionaria' entrase de nuevo en un reality show en 2024, ¿ganaría?

Ahora soy mucho mejor. Guerrera, concursante. Ya no me meto en guerras que sé que no voy a ganar. Ahora busco la manera de ganarlas y luego me meto, pero no me callo de nada. Antes tenía poca paciencia, ahora tengo menos. Sin embargo, tengo una forma de decir las cosas menos agresiva, pero más doliente.

Su mítica frase 'si me tengo que tirar un pedo aquí, me lo tiro', ¿la aplica en su vida real o si tiene que decir algo importante se achanta?

No, no, me da igual la persona y el lugar. Y sobre todo si considero que es algo injusto. El otro día me encontré con un hombre paseando un perro grande y el animal estaba defecando en una calle peatonal y el dueño no lo recogió. Inmediatamente me acerqué a él y le dije que lo recogiera y no me hizo caso. Y me empezó a decir que no le gritase.

Entonces yo, aplicando la misma ley que estaba utilizando él, le dije que me estaba gritando un hombre, que me sentía mal y que me estaba agrediendo. Ahí ya se calló y recogió los restos del suelo del perro.

Bea junto a su compañero de 'GH: El Reencuentro' Mediaset

¿Cree entonces que cuenta con herramientas suficientes para enfrentarse a cualquier persona, incluso famosa?

Me da igual que la persona sea famosa. Pueden hasta elegir con qué les quiero atacar, pero como a día de hoy todos los de la televisión me dan absolutamente igual.

Su última aparición en la tele fue en Sálvame en el año 2021, ¿está siguiendo la nueva versión de Ni que fuéramos shh...?

Es la misma mierda. Me dan igual todos ellos, al igual que yo les di igual. La última vez que fui a ese programa estaba recién operada de la garganta y sabían que no podía hablar. Ellos me dijeron que no me preocupase, que yo iba a contar mi verdad. Bueno, mi verdad no. La única que hay. Yo no miento.

Me da igual ir a prisión, pero por la verdad. Entonces claro, yo no podía hablar, no me dejaron hablar. En aquel momento tenía una deuda de 200 euros y al final la pusieron de 20.000 euros. Además, cortaron el programa y lo dejaron todo ahí.

Yo soy muy rencorosa con ellos. Ahora quieren que les dé audiencia, pero es más fácil que me vuelva la mano derecha de Pedro Sánchez a que yo vea a esa gente.

¿Alguien se ha intentado poner en contacto con usted?

No lo sé porque yo los números de teléfonos largos nunca los cojo. Entonces no sé si es alguien de la tele o si son médicos. No sé.

En esa última aparición le llamaron okupa, ¿cómo lo vivió?

Pues imagínate, y encima ocupa con K de kilo. Fue un intento más de manchar mi nombre, pero ni todos juntos suman uno. No pueden. No me van a manchar nada. Yo sé cómo soy y yo no hago papeles.

Yo no soy como ellos y eso es lo que a mí me diferencia de todos. Soy mucho mejor que ellos, más buena persona que ellos y más independiente. Yo no vendo a cualquiera, a cualquier precio. Si no estoy en televisión, me pongo de camarera o trabajo en un almacén. Ellos, sin embargo, si no están ahí no van a ningún lado.

¿Hay clasismo en la televisión?

Mucho. El otro día me invitaron para participar en el programa 'Fiesta', pero no voy. Telecinco está muy politizado y en el lado contrario al mío. Entonces para buscarme guerras innecesarias por poco dinero, prefiero ganarlo mejor, trabajando de otra cosa y con menos problemas.

Ahora que ha estado alejada de la pequeña pantalla ha encontrado en las redes sociales una nueva forma de entretenimiento. ¿Qué le aportan?

Con cada vídeo doy un mensaje. Cualquier vídeo que vea la gente no habla sobre mí. Son todo mensajes hacia otras personas, para mí son mensajes subliminales. Yo lo utilizo para no ser tan tosca con todo el mundo. La gente me busca a mí esperando la reacción que ellos quieren, para ponerme como una loca. Entonces yo reacciono de forma contraria a la que ellos esperan.

Lo hago sobre todo en TikTok, en los directos y en todo lo que puedo.Es como una forma de liberar esa parte mía que no puedo sacar y de mandar a todos, de una forma sutil, 'a la mierda'.

Si ahora mismo tuviera que mandar un mensaje por TikTok, ¿a quién se lo haría?

Un mensaje positivo a Jesús Vázquez. También a Mila Ximénez y Jimmy Giménez-Arnau, pero no puedo. Son a los tres que más cariño cogí.

Kiko Matamoros ha pegado un cambio grande y su personalidad no es la misma que antes. Antes me llevaba mucho mejor con él. Desde que yo me puse a trabajar y él se centró en su mujer y su vida, pues no sé, cosas que distancia. Aunque es cierto que si le veo le doy un abrazo y dos besos como si no hubiera pasado nada.

Además de las redes sociales, ¿qué ocupa su tiempo libre y cómo lo organiza?

Estoy haciendo un curso de seguridad privada. Cuesta, pero el tiempo se hace. Como para luego estar lidiando con tontos.

Lo del curso lo paré y ahora lo voy a volver a retomar, porque lo tengo que ir pagando y hay muchos gastos a parte que no me lo permiten, pero está entre mis planes retomarlo.

¿Podría decirse que, a pesar de los rumores, está en un buen momento?

Estoy recién separada. Después de ocho años de relación, decidimos romper la pareja. Se dice bien y pronto, sobre todo cuando lo estás pasando mal. Los cinco primeros años fueron maravillosos, pero en los tres últimos cambios pegó un cambio increíble. Lo pasé muy mal.

Yo he venido a esta vida a ser feliz, no a llorar. Ya lloraré cuando se muera la gente que quiero. Además, mi madre contaba siempre un refrán que dice "si es para ti, es para ti aunque te quites, y si no lo es, aunque te pongas". Entonces hay que seguir con la vida y, si alguien es para ti, ya te lo traerá Dios de nuevo.

¿Le ha sentado bien la separación?

Sí, porque yo ya he llorado en pareja. Todas las desilusiones, días y noches llorando, por muy enamorada que estés, eso no cuadra. Lo dejé en el mes de junio y ya no quiero saber nada.

¿Por el momento no estaría abierta al amor?

Yo no quiero saber nada de él. No todos los hombres son malos, simplemente yo no he tenido suerte, pero hay hombres maravillosos. Si se me presenta un hombre por el camino quizás le roneo un poco, pero es muy pronto para comenzar otra relación. Simplemente por respeto al tiempo que ha durado hay que dar un tiempo de margen.