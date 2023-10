Bea 'La Legionaria' se indigna con Felipe VI: "Los huevos de los Borbones con usted se han perdido"

La Casa del Rey emitió este martes, 3 de octubre, un comunicado en el que explicaba la decisión de Felipe VI de nombrar a Pedro Sánchez como candidato para la investidura, después de una nueva ronda de consultas con todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, a excepción de ERC, Junts y Bildu tras el fallido intento de Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, la decisión del Rey no ha gustado a todos. Llama la atención la indignación de algunas voces conservadoras, que no se explican como el monarca se ha decantado por el líder socialista cuando éste podría estar negociando la amnistía con los partidos independentistas a cambio de que le ofrezcan su 'sí' en la votación.

Beatriz González-Rico, más conocida como Bea 'La Legionaria', ejemplifica lo que ha ocurrido en redes sociales en las horas después del encargo de Felipe VI a Pedro Sánchez para formar gobierno.

La exconcursante de Gran Hermano 6, que ahora nos muestra su vida cotidiana a través de divertidos vídeos en TikTok, ha querido trasladar un "mensaje desesperado de una española a su rey" en su cuenta personal de la mencionada red social. La grabación, a fecha de publicación de este artículo, suma casi un millón de reproducciones.

Con la bandera española de fondo, 'La Legionaria' se dirige directamente al hijo del rey emérito Juan Carlos I. "Nos está dejando abandonados. Usted va de rey, usted va de todo. Está casado con una republicana y debe ser que los huevos de los Borbones con usted se han perdido", comienza diciendo visiblemente indignada.

"Majestad, usted se debe a España. No a Letizia, No a la República. Usted es monárquico y usted es quien nos tiene que defender", dice para asegurar tajante que "no lo está haciendo". "Está hasta haciéndome dudar a mí. A mí"-repite dos veces- "de si defenderle a usted o no". "Creo que está dejando a España abandonada, a los españoles también y mujeres hay muchas, pero España sólo hay una", concluye la exconcursante del reality, proponiendo que deje a Letizia.

Hace unos años, Bea La Legionaria confesó a EL ESPAÑOL que era militante de Vox y que sentía verdadera "admiración" por su líder, Santiago Abascal. "Le escucho hablar y hasta lloro. Te lo juro. Por fin alguien que mira por y para España, por y para los españoles. Por fin alguien de verdad. Alguien que nos va a ayudar. Alguien que no tiene miedo y para mí las personas que no tienen miedo tienen toda mi admiración", dijo en una entrevista para este periódico en 2019.

