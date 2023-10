Las lágrimas de Almudena Cid ante la pregunta de Joaquín: "Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?"

Después de la entrevista a Tamara Falcó, turno para Almudena Cid. Antena 3 ya ha a comenzado a calentar la entrega de Joaquín, El Novato de este jueves, 5 de octubre, (22.40), en la que el exfutbolista del Real Betis entrevistará a la gimnasta española más laureada de la historia, al alcanzar hasta en cuatro ocasiones una final en los Juegos Olímpicos.

Todo el morbo estará puesto en lo que Almudena diga sobre Chistian Gálvez, después de su separación a finales de 2021, tras 11 años de matrimonio y 15 de relación, aunque las promos ya esbozan un pequeño adelanto. En una de ellas, Joaquín se atreve a preguntar de forma directa y sin rodeos por su relación con el presentador de Telecinco: "¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?".

La inseparable compañera de cabina de Paloma del Río no tiene problemas en responder. "Yo entendí que sacrificándose conseguía cosas, entonces en la vida en pareja creía que sacrificándome conseguía cosas", dice con los ojos llororos y mientras que Joaquín se seca las lágrimas.

[Miguel Lago vuelve a la carga contra Pedro Sánchez por la amnistía: "Es como dejar a tus hijos con los abuelos"]

En otra promo del programa producido por Proamagna, Almudena Cid se explaya más sobre el mismo asunto: "Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo". La gimnasta también sigue el juego a la broma que hace Joaquín sobre el Libro de Familia. "No lo rellené nunca. Menos mal. ¡De la que me he librado!", asegura sin poder evitar las risas.

Además, la vasca cuenta a Joaquín lo durísimo que es el camino hacia unos Juegos Olímpicos, al hablar que en sólo 90 segundos tiene que demostrar lo preparado en cuatro años. "Ojalá la vida me dé más de 90 segundos para demostrar mi valía", asegura en un arrebato de sinceridad ante el excapitán del Betis.

El programa de Almudena Cid será el cuarto de la segunda temporada de Joaquín, El Novato. En él aparecerán Gemma Mengual y Amaya Valdemoro como invitadas. Los próximos invitados del exfutbolista serán Sonsoles Ónega, Bárbara Rey, Paco León, Manuel Carraco, Gérard Piqué e Ibai Llanos. Por el momento, las entregas dedicadas a Ana Obregón (13%), Roberto Leal (11,2%) y Tamara Falcó (11,2%) han superado el doble dígito.

Sigue los temas que te interesan