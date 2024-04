Almeida sale en defensa de Vox y Cibeles expulsa a Rita Maestre en un pleno bronco: "Les ha llamado nazis"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha sido expulsada este martes del pleno ordinario de Cibeles después de que el presidente del Plano, el popular Borja Fanjul, la haya llamado al orden en tres ocasiones. Según ha denunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la líder de la oposición ha llamado "nazis" en "reiteradas ocasiones" a los concejales de Vox.

Maestre ha tratado de defenderse de estas acusaciones del alcalde sin tener turno de palabra, momento en el que ha sido llamada dos veces al orden hasta que, finalmente, Fanjul la ha expulsado del salón plenario.

La trifulca se ha producido en el punto 18 del orden del día, donde se debatía la concesión de una serie de medallas de la ciudad a diferentes entidades.

Sin embargo, la discusión se venía arrastrando desde el punto 17, donde había salido adelante la propuesta para conceder la Medalla de Honor de la capital a la comunidad judía de Madrid. En este caso, Más Madrid había votado 'no' al considerarlo un premio al "gobierno genocida" de Netanyahu.

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, expulsa a Rita Maestre por pedir la palabra después de que Almeida hablara sin permiso.



Ni siquiera expulsó a Ortega Smith por su agresión a Eduardo Rubiño. Creen que las instituciones son suyas. pic.twitter.com/km9w0gIuYr — Daniel Ayuso Miranda (@Dani_AyusoVk) April 30, 2024

Una vez expulsada la dirigente de Más Madrid, todos los ediles del grupo han abandonado su bancada y, por tanto, el salón de plenos. Almeida, por su parte, ha sido apercibido una vez por Fanjul por hablar a destiempo.

"Le pido que rectifique"

La discusión se ha desatado, en concreto, cuando en Vox se han sentido insultados después de que hayan entendido que Maestre les había llamado "nazis". El alcalde, sin tener turno de palabra, se ha levantado y ha denunciado la situación ante el presidente del pleno: "La señora Maestre ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox, y yo le pediría por favor que rectifique".

Al escuchar al popular, Rita Maestre ha tomado la palabra cuando no era su turno, ya que en ese momento intervenía Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Cultura. De inmediato, Fanjul ha interrumpido a Maestre. "No la puedo expulsar del pleno por reglamento, como pasó con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith", advertía en primer lugar.

Las protestas entre bancadas se han seguido sucediendo. El presidente del pleno ha exigido a la dirigente municipal de Más Madrid que no siguiera "insultando a otros concejales", hasta que la ha echado de la sesión tras las tres llamadas al orden.

La explicación de Maestre

En una rueda de prensa posterior, Maestre ha confirmado a los medios de comunicación que, efectivamente, ha llamado "nazis" a los ediles del PP haciendo alusión a los argumentos que, minutos antes, había defendido el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Arropada por todos sus concejales, Maestre se ha mostrado "perpleja" ante los periodistas por lo ocurrido durante el debate municipal. Según ha explicado, Rubiño ha hecho una referencia "objetiva" durante su intervención al decir que en las protestas en Ferraz acudieron "gente con banderas" con esvásticas, "personas del PP y de Vox".

[Borja Fanjul, el "Dalton" de Almeida que arbitra las broncas de Cibeles y enciende a la izquierda]

En cualquier caso, Rita Maestre ha criticado insistentemente el "doble rasero" del presidente del pleno, Borja Fanjul, ya que, a juicio de la líder de la oposición, "castiga sistemáticamente" a Más Madrid. "Permite que los dirigentes del PP insulten, amenacen y traten con descalificaciones y desprecio a los concejales de Más Madrid y de la izquierda en general, pero aplica con firmeza el reglamento cuando se trata de ediles de la izquierda o de Más Madrid".

"Nosotros no vamos a permitir este doble rasero, desde luego no vamos a permitir que el señor Fanjul trate ni de callarnos ni de amedrentarnos porque lo que ha conseguido con esta completamente inusitada expulsión es que yo no le pueda decir a la cara que quien tendría que estar fuera de este pleno y tendría que ser evidentemente apartado de sus funciones como presidente del pleno es él, que fue el firmante de la puesta en marcha de un grupo mixto ilegal, que quebró la voluntad popular de los madrileños", ha manifestado.

Tras la expulsión de Maestre y la marcha en bloque de todos los concejales de Más Madrid, han decaído del orden del día todos los puntos propuestos por este grupo que quedaban por votar.

La otra acusación de Almeida a Mestre

Igualmente, en explicaciones a los medios, Martínez-Almeida ha denunciado otra "cuestión gravísima" que se ha producido durante el debate de estos puntos.

"Cuando la delegada de Cultura estaba explicando la Medalla a la Fundación Toro de Lidia, y ha citado artistas aficionados a los toros, como por ejemplo Picasso, Hemingway, y en un momento dado ha dicho Lorca, dirigiéndose a nosotros, mirándome, la portavoz de Rita Maestre ha dicho 'eso sería antes de que le pegarais un tiro a Lorca'", ha afirmado el alcalde.

A renglón seguido, ha tildado de "reprobable" el comportamiento de Maestre y ha defendido que el PP está siempre "del lado de los agredidos y nunca de los agresores". Por ello, ha recordado que los populares estuvieron "del lado" de Fernández Rubiño "cuando se produjo esa agresión por parte de Javier Ortega.

Ortega, contra "Hamas Madrid"

Preguntado por este encontronazo, el portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith, ha dicho que nunca en su "vida" se ha manifestado junto a una bandera nazi. "Ni tengo nada que ver con esa gentuza", ha indicado, tras explicar que se manifestó en Ferraz frente a el "golpe de Estado en España" que representa la ley de amnistía. Además, ha recordado que los nazis "son fruto de la ideología perversa de la extrema izquierda, del comunismo y del socialismo".

Después de cargar contra "Hamás Madrid y el partido de Sánchez", Ortega ha expresado que hubiera sido "deseable" unas "formas y un respeto dentro de una institución que representa a la capital de España y a todos los madrileños". El dirigente de Vox, que fue reprobado en enero tras el episodio de la botella con Fernández Rubiño, ha dicho que los partidos de la "extrema izquierda están permanentemente profiriendo este tipo de insultos, de descalificaciones, llamando nazis, que es nacionalsocialista, porque se olvidan de que provienen de la izquierda".

"A nosotros nos resbala lo que diga la extrema izquierda, es que nos da absolutamente igual porque no ofende el que quiere sino el que puede", ha asegurado Ortega Smith, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Discusión entre Almeida y Maroto

La bronca entre Almeida y Maestre ha sido el punto álgido de un pleno que ha arrancado con otra acalorada discusión entre el alcalde de Madrid y la portavoz del grupo municipal socialista, Reyes Maroto.

[Bronca en Cibeles por Begoña Gómez: Almeida acusa a Pedro Sánchez de ejercer una "masculinidad tóxica"]

En este caso, los decibelios se debían a las denuncias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y a la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente. Durante el intercambio, Maroto ha acusado al PP de estar "en el fango", mientras que el primer edil ha llamado "caudillo populista y autoritario" al secretario general socialista.

Almeida también ha acusado a Maroto de financiar desde el Ministerio de Industria y Turismo, cuando estaba en el cargo, "cursos de Begoña Gómez con cargo a una empresa pública". Por otro lado, ha dicho que Sánchez se ha "reído" de todos los socialistas porque se ha marchado de "puente" a Doñana. "Al final, el mensaje que les ha lanzado es 'pringaos que yo me voy a Doñana este puente'. Ese es el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez", ha añadido. En una rueda de prensa posterior, Maroto ha subrayado que Almeida ha reproducido un "bulo" ya que Sánchez no se ha marchado en Falcon de vacaciones.