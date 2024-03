Bronca entre Almeida y el 'abuelo rojo': el alcalde acusa de fraude a López-Rey y Más Madrid asegura que es "falso"

Félix López Rey, histórico activista vecinal del sur de la capital, de "defraudar 120.000 euros a Hacienda". El bautizado en los medios como 'abuelo rojo' se ha definido como una persona "honrada" y ha exigido al alcalde que se retracte por "atentar contra su honor". El último pleno del Ayuntamiento de Madrid ha arrancado con polémica. Otra más. En uno de los primeros debates, José Luis Martínez-Almeida ha acusado al concejal de Más Madrid, histórico activista vecinal del sur de la capital, de "defraudar 120.000 euros a Hacienda". El bautizado en los medios como 'abuelo rojo' se ha definido como una persona "honrada" y ha exigido al alcalde que se retracte por "atentar contra su honor".



La bronca ha ocurrido cuando se debatía el punto 5 del orden del día, en el que Rita Maestre ha pedido al primer edil su opinión sobre el "hecho de que el 99% de las viviendas de uso turístico en Madrid sean ilegales". Durante su intervención, la portavoz de Más Madrid ha dicho que el "mercado" de las Viviendas de Uso Turístico en Madrid (VUT) es "bastante parecido al de las mascarillas de la pandemia".

En su respuesta, el regidor del PP le ha dicho a la líder de la oposición: "Tápese un poco, tiene una persona detrás condenada por defraudar 120.000 euros". Además, ha ironizado con el hecho de que López Rey es el "mayor experto" al poseer "seis viviendas".

La afirmación ha encendido a López Rey de inmediato, que ha aludido al artículo 78 del Reglamento del Pleno al considerar que el alcalde ha atentado "contra su honor". "Se me ha acusado de un delito, exijo que se retracte y, sino, le emplazaré donde sea necesario. Es una vergüenza que el alcalde de Madrid utilice mentiras para enmarañar y tratar de tapar las corrupciones ustedes.

A renglón seguido, el activista ha concluido: "Yo lo puedo defender públicamente, soy una persona honrada y usted es un cara dura". Por este último "insulto", el presidente del Pleno, Borja Fanful, ha amenazado al edil del partido de izquierdas con llamarle al orden.

Fuentes del Partido Popular han confirmado a este periódico que Almeida ha realizado la acusación del fraude basándose únicamente en lo "publicado en medios". La polémica tiene su origen en un artículo publicado por OkDiario en abril de 2023, en la que se afirma que López-Rey tuvo que pagar 120.000 euros a Hacienda porque la Agencia Tributaria consideró que evitó pagar impuestos en el traspaso de su negocio de lotería a su hijo.

"No, no hay ninguna condena por fraude fiscal. Es bastante grave la acusación. En la 'noticia' se recoge la realidad de los hechos en la versión de Félix. Más allá de lo espectacular del titular, no hay fraude ni condena", han asegurado fuentes de Más Madrid a este periódico.

En el citado artículo periodístico, el concejal de Más Madrid explicó que "hace como cinco años" Hacienda consideró que él había vendido la administración de Lotería, "pero no fue así".

"Pasé de ser autónomo a crear una sociedad unipersonal a nombre de mi hijo. Eso es una cosa que no es discutible. Llegó un momento que para jubilarme, a los 65 años, dejé de trabajar en la Administración de Lotería y metimos dos personas. Busqué un asesoramiento legal de alguien experto en tema de loterías e hice lo que me dijo, pero me dice Hacienda que he vendido la administración. Y digo, ¿pero cómo la voy a haber vendido?", argumentó López-Rey.

A continuación, expuso: "Me busqué una abogada y Hacienda considera que he vendido el negocio y que mi administración vale una cantidad de dinero 'X' y tengo que pagar un porcentaje como si lo hubiera vendido. Me lo aplican y tuve que pagar 168.000 euros por esa hipotética venta". Al parecer, el edil pleiteó, logró en un principio que se le devolviera esa cuantía y que, finalmente, la liquidación de la deuda quedara en 120.000 euros.

Además, el concejal recalcó al diario que lo único que hizo fue nombrar como administrador a su hijo de un negocio que era 100% del veterano activista madrileño. "La lotería es mía. Aun así, Hacienda entiende que igualmente hay que pagar un porcentaje", apuntó López-Rey.