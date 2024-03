El primer 8M de Almeida con mayoría absoluta: lucha contra los "techos de cristal" y dos polémicas

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado a primera hora de este viernes su particular acto por el 8M. Una jornada que, en el caso de la capital, venía marcada por la huelga de las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género, que demandan más y mejores condiciones laborales.

Durante el evento madrileño, que se ha celebrado en la Caja de Música de CentroCentro, José Luis Martínez-Almeida ha pedido acabar con los techos de cristal que siguen existiendo para las mujeres.

Bajo el lema 'Nada más que feminismo, nada menos que igualdad', el Ayuntamiento ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer en un acto presidido por el alcalde de Madrid, que ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y al que también han asistido las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto.

Continuando la tradición, este 8M se ha otorgado el XIX Premio Clara Campoamor, que ha recibido la periodista y promotora de proyectos de igualdad Gloria Lomana, y la Mención de Honor, que ha recaído en la asociación ClosinGap. En ambos casos se ha reconocido "su compromiso continuado en el impulso de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito empresarial", informa Europa Press.

Lomana ha transmitido su "emoción" por recibir este premio y ha agradecido al Ayuntamiento su campaña por este 8M para fomentar una igualdad "diversa, inclusiva y donde cabemos todas".

Igualdad pese a las discrepancias

Durante su intervención, Martínez-Almeida ha pedido acabar con los techos de cristal que siguen existiendo para las mujeres y trabajar en el "objetivo compartido" de conseguir la igualdad pese a las discrepancias.

El regidor, que ha clausurado el acto, ha pedido seguir luchando para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres y ha reconocido la labor que realizaron las mujeres pioneras que accedieron "en condiciones verdaderamente difíciles" al Ayuntamiento de Madrid.

Dos polémicas

El primer 8-M de la mayoría absoluta de Almeida también ha estado marcado por el hecho de que en el acto institucional no ha habido discursos de la oposición. En cualquier caso, la líder de la oposición, Rita Maestre, ha aprovechado para clamar en declaraciones a los medios contra la "injusticia" que el Consistorio está cometiendo contra las trabajadoras del servicio de atención a la violencia de género, que reclaman "condiciones dignas" y que este 8-M han iniciado una serie de paros parciales.

"A ese acto de reconocimiento le voy a añadir un acto de reivindicación. Hoy en el Ayuntamiento de Madrid sigue habiendo muchas injusticias, como es el caso de las mujeres de la red que trabaja contra la violencia hacia las mujeres, que exigen condiciones laborales dignas e iguales", ha resaltado Maestre, con una pañoleta verde, en defensa del derecho al aborto.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha condenado la "censura" del alcalde Martínez-Almeida al impedir a la oposición tomar la palabra en el acto institucional del 8M.

Ha cargado contra la "censura" de Almeida en este 8-M porque, al igual que ocurriera el 25N, "a los partidos políticos de la oposición no se les ha dejado hablar". "No entiendo que, si compartimos objetivos, por qué la voz de la oposición, del PSOE hoy no se ha podido escuchar", ha señalado Maroto, que también ha mostrado su apoyo a las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género.