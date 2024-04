50 años de  Penélope Cruz: la película

Otra de las batallas de la actriz es la protección animal: protagonizó numerosas campañas en contra del uso de pieles animales . En 2012, posó para el grupo PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) con un eslogan llamativo: “Dale la espalda a las pieles”. Seis años más tarde, protagonizó la campaña de Navidad, con otro mensaje clave: “Protege a los animales. Nunca vistas pelaje”. La actriz se posicionó de forma clara: "Muchos diseñadores están descartando las pieles, y estoy esperando con ansias el día en que ningún animal sea enjaulado o atrapado y asesinado por su pelaje".

Penélope Cruz recordó en varias ocasiones, a raíz del movimiento Me Too, que el reconocimiento de las injusticias no "iba a ser corto o sencillo y estamos todavía muy lejos de llegar a un lugar de igualdad”. En el programa Lo de Évole, explicó su propia experiencia con Harvey Weinstein. Pese a no vivir el drama en primera persona, si lo sintió en su entorno más cercano: “Yo trabajé con él y aunque no me pasó a mí, le ha pasado a algunas amigas mías. Algunas por miedo no me lo contaron hasta que todo esto salió a la luz".