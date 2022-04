Penélope Cruz crea su propia productora con The Mediapro Studio: Moonlyon

Penélope Cruz crea su propia productora, Moonlyon, y se alía con The Mediapro Studio.

Penélope Cruz y The Mediapro Studio se alían para crear la productora Moonlyon, una compañía que nace con la ambición de crear contenido de referencia en el terreno de la ficción y el documental.

Dos de las marcas audiovisuales más importantes de España se asocian así en un proyecto que permitirá que la madrileña, que tiene pendiente su estreno en la dirección con un documental, siga trabajando detrás de las cámaras. La elección del nombre recuerda a los nombres de los dos hijos que tiene con Javier Bardem, Luna y Leo.

La actriz ha colaborado en varias ocasiones con Mediapro. Este mismo año estrenaban juntos Competencia Oficial, una comedia ambientada en el mundo del cine en el que la cuatro veces nominada al Oscar interpretaba a una excéntrica directora de cine. "Siempre me ha entusiasmado contar nuevas historias y contribuir al proceso narrativo. Por eso he decidido formar Moonlyon con The Mediapro Studio", explicaba Cruz en la nota de prensa que ha dado a conocer el proyecto.

Moonlyon producirá y distribuirá sus contenidos con el apoyo de la infraestructura global de un grupo empresarial que cuenta 24 oficinas repartidas por todo el mundo. Para Laura Fernández. Espeso, CEO de The Mediapro Studio, "es un privilegio acompañar a Penélope Cruz en esta nueva aventura. Llevamos años trabajando con ella y nuestra relación ha crecido de forma muy natural. Aportaremos a Moonlyon nuestro conocimiento de la industria, nuestra creatividad y nuestra visión de un proyecto que formará parte de la estrategia de expansión internacional de la empresa".

Penélope Cruz y Javier Bardem, en la alfombra roja de la última edición de los Oscar.

En el pasado la ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona (también financiada por Mediapro) ya había producido películas a título personal como Volver a nacer de Sergio Castellito, Ma ma de Julio Medem y La reina de España de Fernando Trueba.

Antes de que acabe el año Penélope Cruz estrenará como actriz y productora En los márgenes, el debut como director de Juan Diego Botto. La película de corte social aborda un día en las vidas de tres personajes y que tiene como telón de fondo la crisis económica y su repercusión en las relaciones de pareja. Luis Tosar acompaña a la actriz en un thriller que llegará a los cines el 30 de septiembre tras pasar, previsiblemente, por alguno de los festivales del otoño.

Penélope también tiene pendiente de estreno L'immensità, la película de Emanuele Crialese con la que regresa al cine italiano, y está a punto de empezar el rodaje de Enzo Ferrari, la soñada película de Michael Mann sobre el imperio Ferrari en la que la madrileña interpretará a la esposa del empresario que dará vida Adam Driver.

También te puede interesar...

• Toni Servillo ('Ariaferma'): "La cárcel es terrible para una persona, la anulas por completo"

• Antonio Resines y Miguel Rellán reivindican a los yayos en ‘Sentimos las molestias’

• Así se creó 'Ser o no ser' de Playz, la primera serie sobre un adolescente trans en la televisión española

Sigue los temas que te interesan