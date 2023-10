Miguel Lago vuelve a la carga contra Pedro Sánchez por la amnistía: "Es como dejar a tus hijos con los abuelos"

Miguel Lago ha sido noticia en las últimas horas por hacerse viral uno de sus monólogos de Lago Comedy Show, el espectáculo que representa en el Teatro Alcázar de Madrid cada sábado, en el que ironiza sobre el "ataque hiperviolento" que sufrió el diputado socialista Óscar Puente al coger el AVE en Valladolid camino de la segunda votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

De la polémica no se ha pronunciado, pero Lago no se ha cortado a la hora de 'atizar' a Pedro Sánchez en la tertulia de cómicos de El Hormiguero, en la que participa cada martes junto a Rubén Amón, Juan del Val y María Dabán, y en la que el encargo del rey Felipe VI a Pedro Sánchez para intentar revalidar su puesto como presidente del Gobierno monopolizó el debate junto a sus posibles concesiones a los líderes de la rebelión independentista.

Fue Rubén Amón el primero en poner en la mesa la posible amnistía de Carles Puigdemont y compañía. "El Rey no puede hacer otra cosa que aceptar los números de Sánchez, porque los tiene, pero que el jefe del Estado tenga que aceptar que se equivocó y que fue culpable, me parece una posición inadmisible que retrata la gravedad del problema que nos encontramos", dijo el periodista recordando el discurso del monarca de hace seis años en el que "arremetió contra esa rebelión". "Los artífices de esa rebelión tienen en su mano si Pedro Sánchez gobierna o no", añadió.

Por su parte, Juan del Val opinó que Felipe VI es "un español más" que "tiene que tragar como todos con esta humillación que se enmascara con término como 'pacificación' o 'diálogo". "Generosidad", espetó Motos apuntando de forma irónica que "son muy buenos escogiendo palabras", en referencia al discurso que hizo Pedro Sánchez tras conocer el veredicto del Rey. "En ningún momento ha dicho la palabra 'amnistía", agregó Dabán.

En un momento dato, tras recordar Amón el "inventario" de delitos que pueden ser perdonados en el caso de que se produzca esa amnistía, Motos comparó la situación con la ley del 'sólo sí es sí' por "cómo una iniciativa puede proteger tanto al que no se lo merece", en palabras de su colaborador. "Luego será un problema de la interpretación de los jueves, poniendo en la calle a la gente que no debería", apuntó del Val.

"Después de haber sacado 200 violadores a la calle, lo de sacar a 200 corruptos me parece algo baladí", dijo con guasa Lago. Después, el cómico fue más allá al bromear sobre las posibles concesiones del líder socialista al establecer el siguiente simil: "A mí lo de Pedro Sánchez con los independentistas me recuerda a cuando un padre deja a sus hijos con los abuelos. Pasan el fin de semana ahí y los va a buscar el lunes. Y, de repente, el abuelo te dice: 'Mira, perdona, esto que me estabas dibujando no era así", empezó.

"Eso de que son unos trastos, que no hay quien los aguante, que son unos maleducados... Perdóname, pero no. Aquí ni una declaración de independencia, ni quemar un contenedor...'. ¿Cuál es el secreto? Pues que el abuelo les ha dado chuches, les ha dejado de jugar a la Play, les ha llevado al cine, les ha llevado al parque, les ha dado Doritos...", continuó Lago para concluir: "Les ha dejado dormir tarde y, luego, a partir del lunes, te los llevas tú y los educas. Pues es un poquito ese rollo".

35 segundos de Miguel Lago. No hace falta más. pic.twitter.com/uFUOjvyqwb — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 3, 2023

