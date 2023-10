Blanca Suárez se sincera sobre sus redes sociales: “Tengo claras las líneas que no me apetece cruzar”

Los actores Blanca Suárez y Enric Auquer fueron los segundos invitados de El Hormiguero de esta semana, tras la visita de David Bisbal en la noche del lunes. Los artistas acudían para promocionar el nuevo largometraje que protagonizan, Me he hecho viral, y la charla arrancó con Pablo Motos echándole flores por su trabajo. “Habéis hecho una comedia de puta madre. Estáis tan bien que si no fuese una comedia os darían un Goya”, les decía el presentador.

Blanca Suárez explicó cómo se trata de una cinta en la que interpreta a Mabel, una mujer que se va a disfrutar de la luna de miel con su marido, y allí descubre que le está siendo infiel. “Nunca sabe uno cómo reaccionaría, va montado en un avión y la lía parda”, contaba sobre la película. “La cosa se desmadra, se le va de las manos, alguien lo sube a redes sociales y sabemos que se va de madre. Su vida da un cambio de 180 grados, su vida se desmorona”, detallaba.

Pablo Motos preguntó entonces sobre cómo llevan ambos actores que vivamos en un mundo en el que la gente está esclavizada por su ego. “No tengo redes y estoy bastante orgulloso”, contaba Enric, dejando a todos sorprendidos. “Tuve durante 8 meses, lo probé, no me gustó y me fui. Soy una persona más sana sin redes”, aseguraba, aunque también reconocía que hay conversaciones en las que no puede participar precisamente por ese alejamiento que tiene a las redes.

Su compañera, sin embargo, tiene 15.000.000 de seguidores, y Pablo Motos quería saber si piensa mucho el contenido que sube. “No le doy demasiada importancia”, le aclaraba. Así, la actriz admitía ser consciente de lo que uno lanza a redes ahí está, “aunque lo borres a los 10 segundos alguien lo ha pillado y no te puedes echar atrás. No me obsesiona, pero soy consciente de que tienes cierta repercusión a la hora de colgar algo”. “Tengo clara las líneas que no me apetece cruzar, que no me apetece contar”, le decía también al presentador.

El rodaje de Me he vuelto viral no fue sencillo para Enric, que acumuló lesiones y enfermedades. Un día, al salir del rodaje, se cayó en un escalón “y me rompí tres ligamentos y el estrágalo. Y después cogí covid, y luego teníamos una escena en la que Blanca y yo nos teníamos que besar y tuvimos que posponerla por una gripe intestinal”.

En el largometraje, el personaje de Suárez le roba el móvil a su pareja para mirar los mensajes, y los dos actores calificaron esto como un hecho “gravísimo”. Y Pablo Motos explicó que él respeta la privacidad de su mujer hasta el punto de que no abre sus cajones, por si encuentra algo que no conoce, como un satisfayer. “Robar el móvil es una de las mayores faltas de respeto que puedes tener con tu pareja. No por no saber lo que hay dentro del dispositivo, de su móvil o su cajón signifique que oculta algo. Hace falta un lugar sano y salvo en el que nadie cotillee”, aseguraba. “A mí tampoco me importa, soy de dejar el móvil. Pero si hay una voluntad de cotillear y buscar cosas sí que me cabrearía”, añadía su compañero.

