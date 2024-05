Israel responde a Pedro Sánchez tras reconocer a Palestina: "Es cómplice de incitar al genocidio judío"

Primera reacción de Israel tras el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de España. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha cargado una vez más contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una publicación en X.

"El presidente Pedro Sánchez, al no despedir a Yolanda Díaz y anunciar el reconocimiento del Estado palestino, es cómplice de incitar al genocidio del pueblo judío y los crímenes de guerra", ha dicho Katz escasos minutos después de que el jefe del Ejecutivo español anunciara formalmente desde el Palacio de la Moncloa el reconocimiento del Estado de Palestina.

Khamenei @khamenei_ir, Sinwar y la Vicepresidenta de España @yolanda_diaz_ - llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar.



Presidente @sanchezcastejon - al no despedir a @yolanda_diaz_ y… pic.twitter.com/Gq4mcRlndo — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 28, 2024

El ministro israelí ha hecho dos tuits. Uno en hebreo, en el que dice "genocidio del pueblo judío", y otro en castellano, donde utiliza el término "asesinato".

En la publicación ha equiparado a Yolanda Díaz con el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenéi, por "llamar a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico del río hasta el mar". El ministro israelí ha acompañado sus palabras con una imagen con los rostros del líder de Hamás, Yahya Sinwar, de Yolanda Díaz y de Jamenéi.

La vicepresidenta no ha tardado en responder y ha asegurado que el Gobierno israelí pretende "agredir" a todas las instituciones que demandan frenar la "masacre" en Gaza. Ha tildado a Benjamín Netanyahu de "extrema derecha" y le ha acusado de dedicarse a la vulneración del Derecho Internacional.

Sánchez insiste en que el reconocimiento del Estado de Palestina “no es una decisión contra nadie”

Las acusaciones contra Díaz se deben a que la vicepresidenta utilizó en un vídeo publicado en sus redes la expresión"Palestina será libre desde el río hasta el mar" para subrayar su apoyo a la decisión del Gobierno de reconocer el Estado palestino.

Se trata de un eslógan político vinculado al nacionalismo palestino que se refiere geográficamente a la zona comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y que incluye Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Hamás adoptó el eslogan desde sus inicios.

Al día siguiente de pronunciar el lema, Díaz respondió a Israel defendiendo que no era "antisemita" y que no sigue "la política del odio" al asegurar que es partidaria de la fórmula de los dos Estados, y no sólo el palestino, como le acusa el Gobierno israelí.

Crisis diplomática

Israel no acepta que España reconozca el Estado de Palestina y volvió a abrir una crisis diplomática llamando a consultas a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, después de que Sánchez anunciará la decisión.

También convocó a la emabajora española en Tel Aviv, Ana María Salomón, para mostrarle vídeos de los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023.

La tensión escaló aún más con el eslogan de "río hasta el mar" empleado por Yolanda Díaz. Israel mostró su "total repulsa", acusó a la vicepresidenta de hacer un "llamamiento claro a la eliminación de Israel" y acusó a España de tener "antisemitas" en su Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó las acusaciones israelíes y advirtió de que "nadie" iba a "criminalizar" al Gobierno.

El viernes 24 de mayo Israel fue un paso más allá en la crisis diplomática y prohibió al Consulado de España en Jerusalén de prestar servicios a los palestinos. También ordenó "cortar la conexión entre la Embajada de España en Tel Aviv y los ciudadanos palestinos".

Dos días después, el domingo 26 el ministro de Exteriores israelí volvió a criticar a la decisión de España de reconocer a Palestina como Estado. Esta vez con burla e ironía en mediante un vídeo publicado en X.

"Pedro Sánchez, Hamás agradece tus servicios", decía el vídeo con imágenes de los ataques de la organización terrorista palestina, la bandera de España y dos personas imitando a bailarines de flamenco.

Albares calificó el vídeo de "execrable", pero aseguró que Israel no iba a "amedrentar" al Gobierno español.