Albares censura la última decisión de Israel y niega que haya "antisemitas" en el Gobierno de Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que el Gobierno protestará ante Israel tras su decisión de prohibir que el Consulado de España en Jerusalén atienda a los palestinos de Cisjordania, al tiempo que ha negado que en el Ejecutivo español haya "antisemitas" tras las polémicas palabras de Yolanda Díaz.

Albares ha informado que el Ejecutivo va a analizar el anuncio realizado por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, y "desde luego si eso es una decisión tal y como se lee de la literalidad" entonces "protestaremos".

Por otra parte, ha recalcado que "en el Gobierno de España no hay antisemitas" ya que es "un Gobierno tolerante, plural, diverso que no acepta ningún discurso de odio, incluido el antisemitismo".

[Crece la crisis con Israel: "Total repulsa" a Yolanda Díaz de la embajadora por utilizar un lema de Hamás]

El ministro ha hecho esta afirmación después de que Katz haya censurado el reconocimiento del Estado palestino por parte de España el próximo 28 de mayo y el "llamamiento antisemita" de Yolanda Díaz, que pronunció esta semana en un vídeo el lema propalestino "desde el río hasta el mar".

En una entrevista en RAC1, Albares también ha dejado claro que "nadie nos va a criminizalizar" y que "no nos van a hacer rebajar nuestro discurso" en lo referente al alto el fuego y la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Preguntado sobre si el Gobierno esperaba este tipo de reacción por parte de Israel, Albares ha admitido que "ni me la esperaba ni me la dejaba de esperar" porque "lo importante no es la reacción de Israel" sino el reconocimiento de Palestina como Estado.

[Preocupación en el CNI por la llamada de Israel a su embajadora: "Son aliados clave en defensa"]

"No es una decisión contra Israel"

Al igual que hizo Sánchez el miércoles, el ministro de Exteriores ha querido dejar claro en al menos tres ocasiones que reconocer a Palestina "no es una decisión contra Israel y los judíos" y se ha mostrado "convencido" de que esta es "la mejor forma de garantizar la existencia de Israel y de Palestina" como dos Estados.

"Defendemos la existencia del Estado de Israel. Esto no va contra ellos, es un pueblo amigo", ha afirmado para preguntar "cuántos muertos más son necesarios para poner fin a la guerra" y "cuántos meses más tienen que esperar las familias de los secuestrados para estar con ellos".

"No hay tema más antiguo en la ONU que este. Ha llegado la hora de solucionarlo", ha proseguido el ministro, que ha censurado que el asesio de Israel en Gaza ha elevado a seis millones el número de palestinos refugiados.

"Del río hasta el mar"

Albares también se ha referido a las polémicas declaraciones de Yolanda Díaz sobre los límites fronterizos de un futuro Estado de Palestina que irían "desde el río hasta el mar", un lema propalestino que ha hecho suyo Hamás y que se refiere al área entre el río Jordán y el mar Mediterráneo que incluye Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza.

El reconocimiento del Estado palestino es una cuestión de derechos humanos y legalidad internacional.



La situación en Palestina nos obliga a no quedarnos aquí. Tenemos que seguir trabajando para acabar con el genocidio y conseguir un alto el fuego. pic.twitter.com/Tk3fKZw5V2 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 22, 2024

A esto el ministro ha dejado muy claro a la líder de Sumar que la política exterior de España "la marcamos el presidente del Gobierno y yo" y no ella. Preguntado sobre si debe rectificar, se ha limitado a decir que "yo no soy nadie para decir lo que tiene o no tiene que hacer", insistiendo en que Yolanda Díaz no marca ningun tipo de directiz en Exteriores.

"Creemos en la existencia del Estado de Israel y queremos dos estados, por eso vamos a reconocer al palestino", ha apuntado, ya que el lema "desde el río hasta el mar" aboga por suprimir el Estado israelí ya que reivindica Cisjordania, Gaza y todo el territorio de Israel.

Por último ha desvelado que no ha hablado con Yolanda Díaz sobre si reconoce los dos estados porque "yo estoy a otros temas".

Consultado de España en Jerusalén

España tiene la embajada en Israel ubicada en Tel Aviv, pero ademástiene un consulado en Jerusalén este, que funciona como una embajada de facto para los palestinos, ya que no sólo les provee de servicios consulares sino que se encarga de los lazos diplomáticos con la Autoridad Nacional Palestina, además de acoger a la agencia de cooperación, con numerosos proyectos en los territorios palestinos ocupados.



Israel ocupó Jerusalén este en 1967 y la anexionó en 1980, por lo que su Ministerio de Exteriores tiene potestad a la hora de emitir visados y plácets al personal del consulado español.