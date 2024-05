Albares responde al vídeo de Israel contra Sánchez: "Es execrable, pero no nos van a amedrentar"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha tachado este domingo de "escandaloso" y "execrable" el vídeo difundido por el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, en el que mezcla el flamenco con los atentados terroristas del 7 de octubre y en el que aparece el mensaje: "Pedro Sánchez, Hamás le agradece su servicio".

"Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer el estado de Palestina, ni tampoco vamos a caer en provocaciones que nos desvían de nuestro objetivo de paz", ha señalado Albares en una rueda de prensa conjunta en Bruselas con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.

"El vídeo me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento y en todas sus acciones", sostiene el jefe de la diplomacia española. "El pueblo de Israel es un pueblo amigo del pueblo español", ha subrayado.

[Israel reprocha a España que reconozca a Palestina: "Pedro Sánchez, Hamás agradece tus servicios"]

"Y me parece execrable por el uso que se quiere, aunque no lo consigue, hiriente de uno de los mayores símbolos de la cultura española como es el flamenco, del que por cierto estoy especialmente orgulloso porque me encanta", ha indicado el ministro de Exteriores.

"En cuanto que tenga una hora libre, iré a ver un espectáculo flamenco para reivindicarlo. Porque es lo que necesita el mundo en estos momentos: un arte universal, una música abierta, una música que dialoga y por lo tanto un idioma universal que nos acerca a todos los pueblos del mundo y que nos inspira", asegura Albares.

Israel ha difundido vídeos similares sobre Irlanda y Noruega, los otros dos países europeos que han anunciado que reconocerán también al Estado de Israel el próximo martes 28 de mayo. Además, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha difundido imágenes de los embajadores de los tres países mientras se les mostraban imágenes de los atentados del 7 de octubre, en represalia por su anuncio sobre Palestina.

Albares ha calificado esta filmación de "totalmente inaceptable" y ha explicado que se reunirá este lunes con sus homólogos de Irlanda y Noruega para pactar una respuesta común.

En su comparecencia conjunta con Mustafa, el ministro de Exteriores ha asegurado que el reconocimiento del Estado palestino "es de justicia para los palestinos, es la mejor garantía de seguridad para Israel, y es indispensable para alcanzar la paz en la región".

Acusación de genocidio

Albares ha eludido respaldar explícitamente la acusación de "genocidio" contra Israel realizada este sábado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la que ha dicho que es "una magistrada muy comprometida con los derechos humanos" que está expresando su opinión.

El ministro de Exteriores asegura que España apoya plenamente la labor de la Corte Internacional de Justicia, que es la que está estudiando ahora mismo las acusaciones de genocido contra Israel y acaba de ordenar a Tel Aviv detener su ofensiva en Rafah, al sur de Gaza. "Esta decisión es de obligado cumplimiento", ha dicho, al tiempo que reclamaba un alto el fuego inmediato y la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria.

Al ser preguntado por las fronteras del Estado palestino, Albares ha indicado que "para reconocer a un Estado no es necesario reconocer unas fronteras". "Muchos de los Estados que reconoce España y la comunidad internacional tienen disputas territoriales y por lo tanto no tienen fronteras realmente definidas", ha zanjado.

Por su parte, el primer ministro palestino ha agradecido a España el reconocimiento del Estado palestino, pero ha pedido al resto de países miembros de la Unión Europea que hagan lo mismo. "Entiendo que algunos países tienen dudas, no porque piensen que los palestinos no merecen su propio Estado, sino porque piensan que esto debe llegar al final del proceso de paz", ha dicho Mustafa.

"Lo que les decimos es que es muy importante mantener el proceso de paz vivo. Y para mantener la solución de dos Estados como una opción viable en el futuro, lo correcto es llevar a cabo el reconocimiento ahora", alega el primer ministro palestino.