Muere a los 34 años María Renée Núñez, la primera ganadora del reality 'La isla'

La televisión mexicana está completamente en shock al conocer la muerte de María Renée Núñez, la ganadora de la primera edición de La isla, el reality de supervivencia que se emite en Azteca TV. La joven tan sólo tenía 34 años y las causas del fallecimiento no han trascendido.

Desde que la cadena FOX informara sobre su fallecimiento, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia. Tanto rostros conocidos como los seguidores del programa han querido mostrar su pésame ante la triste y chocante noticia.

Tania Rincón, la presentadora del programa, expresaba su profunda tristeza por la pérdida de su amiga. "Mi Treasure, mi Rana René, mi María. Ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz", ha escrito en Instagram junto a una fotografía junto a ella.

La presentadora Tania Rincón se despide de su amiga María Renée Núñez.

"Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tu María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descanse en Paz María René".

María Renée Núñez era una famosa influencer en redes sociales al sumar más de 35.000 seguidores, a quienes compartía todas sus experiencias con su familia, así como los viajes que hacía. La ganadora de La isla en 2012 trabajaba como directora comercial del club de fútbol Puebla desde el pasado mes de marzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Isla (@islareality)

"Club Puebla se une a la pena que embarga a familiares y amigos de nuestra compañera: María Luisa Renée Núñez Peralta. Todos quienes formamos parte de la estructura enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, descansa en paz", escribía Club Puebla, uno de los más importantes del país.

María Renée Núñez se hizo un hueco en el corazón de los espectadores mexicanos tras su paso en 2012 en La isla. Por entonces, tan solo tenía 22 años. De hecho, la audiencia fue llevándola en volandas a la final salvándola hasta en varias ocasiones de la expulsión.

La concursante logró coronarse como ganadora, llevándose un premio de dos millones de pesos mexicanos. Una cantidad de dinero que quiso compartir con Julio, otro de los participantes de la edición.