La ultraderecha de Le Pen responde a Mbappé: le pide "contención" y que no dé "lecciones políticas"

Los llamamientos del futbolista Kylian Mbappé a votar en contra de los "extremos", lo que incluiría a la ultraderecha de Marine Le Pen, no han gustado en absoluto dentro de Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa "un poco de contención" y que no dé "lecciones políticas" porque no le corresponde.

El primero en alzar la voz contra Mbappé ha sido el vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, que considera que "cuando uno tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia" en la Eurocopa "hay que tener un poco de contención".

Además, cree que "muchos" simpatizantes de la extrema derecha que lidera Le Pen "no esperan de él lecciones de política", aunque admite que "tiene derecho a tener opinión", aunque parece que no a expresarla en público.

"No creo que las personas que considero desconectadas de la vida política tengan que venir a dar lecciones a los franceses", ha proseguido Chenu apenas un día después de que Mbappé alertarta de que Francia encara un momento "crucial" en las próximas elecciones legislativas del 30 de junio y 7 de julio y saliese en defensa de "los valores de tolerancia, diversidad y respeto" frente a los "extremos".

El portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, también se ha referido a estas palabras y las ha reinterpretado a su manera asegurando, incluso, que tiene "razón". "No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo", ha dicho este lunes en Franceinfo.

Las palabras de Mbappé

"Los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro. Hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar. Necesitamos identificarnos con la diversidad y tolerancia, el respeto", dijo el futbolista este domingo en rueda de prensa en plena Eurocopa, aunque en ningún momento llegó a nombrar a ningún político o partido por su nombre. Sólo los de la Agrupación Nacional de Le Pen se han dado por aludidos.

"Sabemos que es un momento crucial para la historia de Francia, un acontecimiento sin precedentes", prosiguió. "Somos una generación que puede marcar la diferencia, podemos ver que los extremos están llamando a la puerta del poder y tenemos la oportunidad de dar forma al futuro de nuestro país", añadió.

Mbappé llamando a la juventud francesa a que paren a la ultraderecha votando. Estos mensajes son muy importantes, hablamos de un gran referente para miles de jóvenes de Francia y del mundo. pic.twitter.com/fD1OqfwD2n — Antonio Mautor 🎸 (@AntonioMautor) June 16, 2024

Mbappé, un "modelo"

Opinión totalmente contraria tiene el Gobierno de Macron. El primer ministro, Gabriel Attal, que aspira a la reelección en las legislativas, ha considerado que Mbappé está "en su papel" y ha reivindicado la capacidad de este tipo de figuras a la hora de ser "modelo" para los jóvenes.

En este sentido, ha asegurado en declaraciones a RTL que se limitó a defender "un deber cívico que es el del voto" y ha alabado de forma expresa que se posicionase contra el extremismo, ya que considera que alienten "la división y el odio".

Ahora, Attal, espera "que los jóvenes revisen los programas, las ideas (de cada partido) y se pronuncien" en las urnas con todas las encuestas dando ganadora a la ultraderecha de Marine Le Pen,