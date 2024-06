Jordan Bardella, el niño mimado de Le Pen que ha catapultado a la extrema derecha en Europa

El de Jordan Bardella no es el perfil que viene a la cabeza cuando se piensa en un líder de extrema derecha europeo. Él tiene 28 años, es hijo de inmigrantes y se crió en Saint-Denis, uno de los municipios más pobres de la banlieue parisina. Sin embargo, este domingo, este joven con hoyuelos y una sonrisa de oreja a oreja se convirtió en el cabeza de lista de la primera fuerza política en Francia: la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen (RN).

El éxito de este domingo estaba más o menos previsto. Bardella ha servido un papel fundamental en los intentos del partido por renovarse y cosechar éxito entre los jóvenes franceses, a quienes la ultraderecha del clan Le Pen nunca se había dirigido directamente. El joven se ha abanderado de un nuevo RN que suaviza el discurso eminentemente racista de sus predecesores y, en su lugar, prioriza cuestiones de bolsillo, inmigración y críticas a la Unión Europea.

El plan ha funcionado. Si estas elecciones europeas han confirmado el avance de las fuerzas reaccionarias en todo el continente, en el caso francés el voto ultra ha cambiado el color de la gran mayoría de circunscripciones del país. El descalabro de Necesidad de Europa —la propuesta del Gobierno— ha sido absoluto, y frente a su 14,6% de apoyos ha emergido una Agrupación General que ha conquistado al 31,4% de los franceses. Hasta tal punto que el presidente, Emmanuel Macron, convocó de inmediato elecciones legislativas para finales de este mes, algo que la prensa nacional ha leído como un órdago.

[El mapa de Francia que asusta a Europa: así ha arrasado la extrema derecha de Le Pen el 9-J]

Pero, ¿quién es Jordan Bardella, ese joven que surfea en la cresta de la ola reaccionaria? El ganador de las europeas francesas es hijo de una italiana de Turín que emigró a Francia, y que lo crió en las viviendas sociales de Gabriel Péri, en el municipio suburbano de Saint-Denis —una de las áreas con mayores tasas de pobreza y conflictividad de toda Francia—.

Bardella sabe usar sus raíces obreras e inmigrantes, e incorporarlas en su discurso político. Parte de su rol renovador de la imagen del RN pasa por reconfigurar los mensajes del partido. Por eso, Bardella habla como un migrante que ha vivido con los migrantes y, desde su experiencia —cuestionada por algunos—, presume de haberse criado en "una tierra de islamismo, con vía abierta a los crímenes y al tráfico. Me dedico a la política por todo lo que he visto allí, para que Francia entera no se convierta en mi antiguo barrio. Lo que sucedía allí no era normal", contaba en campaña.

El ultraderechista entró en política en 2012, a los 17 años, influido por los disturbios antirracistas de 2005 en los suburbios franceses. Desde un primer momento se afilió al partido de extrema derecha Frente Nacional, liderado entonces por Jean-Marie Le Pen. En 2014, lo nombraron secretario departamental del partido en Seine-Saint-Denis, donde la ultraderecha tiene una presencia marginal, cuenta Antonio Torres del Cerro en Efe. En 2020, comenzó una relación con una de las nietas de Jean-Marie, Nolwenn Olivier.

A la altura de su madre pone a Marine, hija de Jean-Marie. Bardella habla de ambas como dos mujeres "a las que les debo todo". Y eso se sabe en el RN: la íntima relación de Bardella con la mandamás de la ultraderecha francesa ha sido la llave a la elección de este domingo. A finales de 2022, Marine Le Pen lo eligió como presidente del RN, algo que ha sido objeto de crítica y debate por el exceso de protagonismo que la líder ha otorgado su pupilo.

Marine Le Pen y Jordan Bardella pronuncian un discurso en la fiesta de Agrupación Nacional, el domingo en París. Efe

Ante la posibilidad de llevar el éxito del RN a lo más alto, Bardella no va a conformarse con su escaño en Bruselas —que ya consiguió en 2019—. Todo apunta a que el líder ultraderechista sea también el candidato de su formación a ocupar el Hôtel de Matignon —residencia del primer ministro francés— después de las legislativas. En el partido, se da por hecho: el vicepresidente del RN, Sébastien Chenu, declaró la tarde del lunes a RTL Radio que, efectivamente, Bardella será la apuesta del partido de Le Pen en los comicios.

El domingo, desde la sede del partido, el joven líder ultraderechista pronunció: "Estas elecciones marcan el primer día de la era post-Macron". Y las encuestas no lo desmienten. El primer sondeo de cara a las legislativas indicaba el lunes que el RN podría obtener entre 235 y 265 de los 577 escaños de la Cámara Baja francesa. A estos asientos podrían sumarse para conseguir la mitad del hemiciclo los apoyos de Reconquista, el partido de Éric Zemmour y liderado por Marion Maréchal, también sobrina de Marine Le Pen.

[Macron convoca elecciones legislativas tras la victoria aplastante de la extrema derecha en las europeas]

El domingo, Maréchal declaró que "una coalición de derechas me parece más necesaria que nunca". El lunes al mediodía, Bardella no mostró discordancia: el gran vencedor de las europeas en Francia reconoció que ya se están manteniendo conversaciones para formar una alianza de partidos de extrema derecha de cara a las parlamentarias.