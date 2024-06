Mbappe pide a los jóvenes galos que voten contra los "extremos" para defender "la diversidad y el respeto"

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad de llevar la voz cantante en la primera rueda de prensa de Francia en esta Eurocopa. El delantero, confirmado ya como jugador del Real Madrid y que se estrena en un gran torneo como capitán galo, acaparó todos los focos con un discurso más político que futbolístico. Mbappé animó a todos los jóvenes a votar y se mostró contrario a los extremos ante el auge de la ultraderecha.

"Estamos en un momento importante en nuestro país. Somos futbolistas pero también personas y no podemos desconectar de la realidad. Los jóvenes pueden hacer la diferencia y los extremos están llamando a la puerta, por eso quiero llamar su atención. Jóvenes, id a votar. Sé que mi voz será escuchada. Queremos respeto y diversidad y cada voto cuenta. Espero que se haga una buena elección y estemos orgullosos de vestir esta camiseta el 7 de julio", reflexionó en la primera pregunta.

Y la cosa no quedó ahí. Cuestionado por las declaraciones de Marcus Thuram en las que avisaba sobre el partido de Le Pen, Mbappé aseguró estar "de acuerdo" con su compañero de selección. "Yo quiero diversidad, tolerancia y respeto, Marcus no ha ido lejos con sus comentarios. Tenemos libertad de expresión para hablar, y yo me alineo con él", insistió.

Discurso político, pero centrado en el fútbol

"Kylian Mbappé está contra los extremos, contra los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen y quiero darles este mensaje. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que defiende estos valores. No quiero un país fragmentado, no quiero división, quiero diversidad y respeto. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. Pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de mañana", aseguró.

La selección francesa debuta en la Eurocopa este lunes contra Austria y Mbappé quiso recalcar la concentración en dicho partido al asegurar que su reflexión sobre la actualidad política de su país "no quiere decir que no estén concentrados para el partido", advirtió. "Estamos compitiendo y estamos defendiendo los colores de nuestro país, pero quiero defender la camiseta de un país que respeta y tolera".

Kylian también aprovechó la rueda de prensa para dejar visto para sentencia su no participación en los Juegos Olímpicos de París". La postura de mi club es muy clara. No creo que vaya, esa es la verdad. También entiendo que llego a un equipo nuevo. Voy a desearle lo mejor a este equipo francés y espero que se traigan a casa la medalla de oro", zanjó.