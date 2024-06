La Diputación de Badajoz justifica que el hermano de Sánchez no fiche: "Su cargo es de alta dirección"

La Diputación de Badajoz ha entregado a la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, documentación que acredita que este último no tenía la obligación de fichar en las oficinas de la Administración pacense, pese a estar contratado por la misma.

Una magistrada de la localidad extremeña le investiga tras haber recibido una denuncia que le acusa de "cobrar [un sueldo público] sin ir a trabajar".

Fuentes jurídicas revelan a EL ESPAÑOL que la Diputación ha entregado ya al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz la documentación requerida por la magistrada sobre las condiciones laborales de David Azagra, nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón. Se trata de varios centenares de folios.

Concretamente, en la resolución que da inicio a la investigación judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la juez solicitó a la Administración pacense el contrato de David Sánchez, "incluido lo referente a su proceso de selección (...), sus funciones esenciales y el efectivo desempeño de las mismas".

Entre otros detalles, la magistrada solicita, concretamente, conocer su "horario, salario y existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".

La denuncia que dio origen a este caso la presentó el sindicato Manos Limpias, presidido por Miguel Bernad. Entre otros extremos, acusa a Azagra de "fraude" al "cobrar sin ir a trabajar". Y reprocha al hermano de Sánchez que no tenga autorizado el régimen de teletrabajo.

Ahora bien, tal y como ha trasladado la Diputación de Badajoz a la juez, el puesto laboral de Azagra es "de alta dirección". Se trata de una de las categorías que el Estatuto de los Trabajadores denomina como "de carácter especial". Y la Administración pacense, según ha trasladado a la juez, no contempla el régimen de teletrabajo para un cargo como éste.

La responsabilidad para la que fue contratado en 2017 fue la de coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz, que luego se transformó en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Por ello, desde 2021, también es director del programa Ópera Joven. Su sueldo es de unos 55.000 euros anuales.

Por otro lado, la Diputación pacense aclara a la instructora que el hermano del presidente del Gobierno no necesitaba fichar en ninguna oficina —su desempeño se realizaba "sin necesidad alguna de someterse a control horario"— sino que trabajaba "por proyectos"; "responde por objetivos". Y así lo defiende la extensa documentación ya enviada a la juez.

La denuncia de Manos Limpias, no obstante, acusaba a Azagra de no acudir a su despacho en la Diputación de Badajoz, "pese a no tener autorizado el teletrabajo".

El origen del caso

Desde hace poco más de una semana, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública.

Así consta en el auto que da inicio a esta investigación, en el que la juez Beatriz de Biedma explica que los hechos relatados en la denuncia de Manos Limpias "pueden ser constitutivos de delito". Por ello, "no cabe sino la incoación del procedimiento y la práctica de las diligencias de investigación que se consideren necesarias para el esclarecimiento de tales hechos".

"Una vez que se practiquen (...), sí que será imprescindible la concurrencia de sólidos indicios racionales de criminalidad contra una persona para ordenar la continuación del procedimiento frente a la misma", avanza la magistrada.

"Es decir, ante una denuncia que narra unos hechos que pueden ser constitutivos de infracción penal, no cabe otra decisión que no sea la de iniciar el procedimiento correspondiente", se justifica.

Manos Limpias es el sindicato que también inició con una de sus denuncias la causa en la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está siendo investigada desde el pasado abril por un juzgado de Madrid.

David Azagra, en 2008 en Las Palmas Efe

Además de contra David Sánchez, la investigación del juzgado pacense también se dirige, por el momento, contra el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otro trabajador de la misma institución, responsable del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección, como parte de la Delegación de Área de Recursos Humanos y Régimen Interior.

Asimismo, la juez ha requerido una fianza de 10.000 euros a Miguel Bernad, el secretario general de Manos Limpias, para poder ejercer la acusación popular en esta causa. Fuentes jurídicas señalan a EL ESPAÑOL que el sindicato ya ha solicitado al Juzgado una sustantiva rebaja de esta cantidad.

Por otro lado, la denuncia relataba que David Azagra se había mudado a un palacete en el pueblo portugués de Elvas, cercano a Extremadura, lo que le permitió pagar menos impuestos.

Allí, adquirió en 2023 un palacete, donde pasó a residir. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la última declaración pública de bienes patrimoniales de Azagra.

En ella se recoge que David Sánchez posee un piso en Madrid (adquirido en 1992, con un valor catastral de 29.773 euros), una vivienda en la ciudad rusa de San Petersburgo (comprada en 2001 por 42.000 euros), además del palacete en Elvas, comprado por 240.000 euros.

Asimismo, Azagra es propietario de criptomonedas por valor de 63.880 euros y posee acciones en una entidad bancaria, con un valor nominal de 68.880 euros. No obstante, la denuncia de Manos Limpias calculaba que el "valor real" de estos títulos podría alcanzar los 1,4 millones de euros.

Por otro lado, según dicha declaración de bienes, el hermano del presidente del Gobierno tiene 114.073 euros en una cuenta bancaria y, al no estar obligado, no presentó liquidación de los impuestos de IRPF, Sociedades y Patrimonio en el ejercicio de 2022.