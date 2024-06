Rosa López se defiende tras las críticas por cantar en el Orgullo de PP y Vox y dice estar "al lado del colectivo"

La cantante Rosa López, la artista contratada por el Ayuntamiento de Valencia para celebrar la fiesta oficial del Orgullo, actuará el próximo viernes 21 de junio por las exigencias del contrato que firmó a principios de mes. Pero, según señala su equipo, lo suscribió tras enterarse de la polémica surgida entre el Gobierno municipal de PP y Vox y los colectivos LGTBI.

Así lo aseguraron este jueves fuentes de la artista granadina al diario EL ESPAÑOL después de que la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, presentara el pasado lunes su propia fiesta del Orgullo.

Los colectivos históricos de la ciudad anunciaron que este año no habría celebración, aunque sí manifestación el 28 de junio, por las "injerencias" del ayuntamiento y la Generalitat.

Además, la decisión "inédita" también se tomó por la eliminación de la formación en diversidad en la provincia de Valencia o la "censura" de libros infantiles LGTBI en bibliotecas valencianas bajo la etiqueta de "pornografía".

"Nos ha salpicado todo este lío", lamentó el equipo que trabaja con la cantante.

La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo no ha sido la única artista que ha trasladado su malestar a la organización por incluirlos en una programación al margen del colectivo LGTBI.

Varias artistas queer han criticado en sus redes sociales que se enteraron que formaban parte del Orgullo "oficial" de PP y Vox por los medios de comunicación.

Historia de una de las artistas programadas.

Según informa este jueves el diario Levante, Rosa López se enteró de que sería la pregonera de la fiesta "oficial" de PP y Vox en Valencia y de inmediato rechazó la responsabilidad, a no ser que se organice bajo sus propios términos y con un texto consensuado con Lambda, entidad histórica de la ciudad de Valencia.

La Generalitat Valenciana, a través de la dirección general de Diversidad, medió en la contratación. En los últimos días, su equipo intentó cancelar la actuación cuando le informaron del conflicto, pero no ha sido posible.

"No va obligada porque no lo hace por obligación, pero no está bien que la metan en este follón sin avisarla", confirmó su equipo de contratación a EL ESPAÑOL.

La carrera de Rosa López está estrechamente vinculada al colectivo LGTBI y la reivindicación de sus derechos.

"Siempre ha estado al lado del colectivo y muy vinculada a sus reivindicaciones", apuntaron estas fuentes. Por ello, su equipo cree que debería de haber sido informada de la polémica, pues probablemente hubiese replanteado su actuación.

Estas fuentes celebraron el histórico cambio de posición del PP en este asunto después de condenar durante años al colectivo LGTBI al ostracismo y rechazar sus derechos. Pero critican la gestión del evento organizado por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat.

"No nos comunicaron que tenían ese problema y a Rosa no le gustan nada estos líos. Ella no pertenece a ningún partido político, ella siempre ha estado al lado del colectivo LGTBI", reiteraron.

Entre las canciones que Rosa López tiene prevista cantar se encuentra 1930, un himno dedicado a la comunidad transexual. "Va a sonar, que nadie lo dude".

El pasado lunes, la alcaldesa, María José Catalá, afirmó que quieren "celebrar a lo grande, ajena al ruido y a las disputas políticas" este día.

Catalá presentó la campaña en los Jardines de Monforte como un símbolo de amor libre, ya que en ellos "se casan los valencianos con quien quieren".

La iniciativa, bajo el lema "Celebrem #OrgullVLC" se ha inspirado en el pasodoble Valencia del maestro José Padilla, en un guiño a "la ciudad de las flores, la luz y el amor", con una bandera con forma de corazón compuesta por claveles.

El viernes 21, la cantante Rosa López será la encargada de dar el pregón en la plaza del Ayuntamiento. Después ofrecerá un concierto y habrá un festival de djs, organizado por el Ayuntamiento y la Generalitat.

Entre los actos, está previsto el musical Bruno, el musical que lo cambió todo, promovido por la Diputación de Valencia que se representará en la entrada del teatro Principal el 26 de junio.

Programación

La campaña, según destacaron fuentes municipales, confirma el compromiso del gobierno local con la celebración del Día del Orgullo e incluye la iluminación de edificios municipales, el vinilado de siete autobuses de la EMT, la creación de una página específica alojada en el sitio web municipal, la emisión de cuñas de radio y el uso de cerca de 200 elementos del mobiliario urbano.

La celebración comenzará el sábado 15 de junio en la plaza del Árbol, en el barrio de El Carmen, con "VIHSIBLES", un festival sobre la salud sexual abierto a la participación del mundo fallero y organizado con el Comité Valencia-Comité Antisida de Valencia.

Para el jueves 20 de junio se ha programado el espectáculo "Libérate" en la plaza Baró de Cortes en Russafa. Es un número nocturno de Drag Queens, con monólogos y con las "cuatro mejores travestis" del panorama valenciano, según fuentes municipales. Actuarán Liz Just, Rita Amores, Ferrxn y Pam Demia.