La comprometida pregunta de Pablo Motos a Juan del Val en ‘El Hormiguero’: “¿Has meado en pañal?"

El Hormiguero ha recibido este martes a Carmen Maura y Eva Longoria como invitadas. Acudían a promocionar la serie Tierra de mujeres, que se verá próximamente en Apple TV +. Y es que, a pesar de que todavía quede bastante para su estreno, Pablo Motos no quiso perder la oportunidad de tener juntas en el plató a las dos actrices. Ambas remaron a favor de obra, y fueron muy generosas al compartir con los espectadores todo tipo de experiencias e impresiones.

Tras esto, como cada martes, el programa recibió a Juan del Val, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Montero, para comentar asuntos de actualidad de todo tipo. Tras pasar por la política, y por las polémicas palabras del papa Francisco sobre el “mariconeo”, el programa se centró en cómo Taylor Swift tiene paralizado medio Madrid por los conciertos que ofrece en el Santiago Bernabéu.

“Cómo es que no caben los camiones en Madrid, porque son 123, de más de 12 metros”, introducía Pablo Motos. Y tras esto, ponía sobre la mesa una de las anécdotas que está dejando el evento: que hay seguidoras de la cantante que están usando pañales para no perder su sitio en la cola.

[El día que Tamara Falcó escapó de los paparazzis en el maletero de un coche: su anécdota en 'El Hormiguero']

“Además, pañales, algunos de ellos se los han tuneado con motivos de las canciones”, apuntaban los colaboradores al respecto. Tras esto, Pablo Motos dirigió una pregunta muy concreta a Juan del Val. “¿Tú has meado en pañal”, le lanzaba al escritor. “¡Cómo voy a mear yo en pañal!”, exclamaba el marido de Nuria Roca. “De pequeño…”, apostillaban sus compañeras, y ahí el autor de Bocabesada estimaba que sí, que hasta los dos años.

“De los que estamos aquí, el que más veces se ha meado encima eres tú”, insistía Pablo Motos, en tono de risa. “Es que si sacas las cosas de contexto...”, se quejaba el colaborador, y el presentador entonces admitía haber preguntado de forma muy directa. “Yo no me he meado en ningún pañal. ¿Me he meado encima? Sí. Porque he hecho pruebas de resistencia”, aclaraba Juan del Val en referencia a los Ironman.

[Will Smith vuelve a ‘El Hormiguero’: será su primera entrevista con Pablo Motos tras el incidente de los Óscars de 2022]

En concreto, del Val hizo alusión a las pruebas de esta competición en el agua y en la bicicleta. “Pero yo con dignidad. Eso cae, y no pasa nada”, terminaba por decir el colaborador, antes de que el presentador cambiase de tema.